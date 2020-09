Alex Zanardi, notizie positive dal San Raffaele: il bollettino

Si riaccende sempre più la speranza per Alex Zanardi, che secondo quanto riportato dai medici dell’ospedale San Raffaele di Milano sta facendo “progressi significativi” nel recupero del terribile incidente dello scorso 19 giugno, avvenuto con la sua handbike in Toscana tra Pienza e San Quirico d’Orcia.

Zanardi è ricoverato nel nosocomio milanese da due mesi esatti. Queste le parole diffuse dai medici: “Il signor Alex Zanardi, ricoverato dal 24 luglio scorso, sta affrontando un percorso di cure sub-intensive, predisposto da una équipe multidisciplinare coordinata dai professori Luigi Beretta, direttore della Neurorianimazione, Mario Bussi, direttore di Otorinolaringoiatria, Sandro Iannaccone, direttore della Neuroriabilitazione, e Pietro Mortini, direttore della Neurochirurgia”.

“Contemporaneamente – prosegue la nota – è iniziato un ulteriore percorso chirurgico volto alla ricostruzione cranio facciale. Un primo intervento è già stato eseguito con successo, alcuni giorni fa, dal professor Mario Bussi ed è già in programmazione per le prossime settimane, un secondo intervento che sarà eseguito dal professor Pietro Mortini”.

“Inoltre, da diversi giorni Alex Zanardi è sottoposto a sedute di riabilitazione cognitiva e motoria, con somministrazione di stimoli visivi e acustici, ai quali il paziente risponde con transitori e iniziali segni di interazione con l’ambiente. A fronte di questi progressi significativi, i medici ribadiscono, comunque, il permanere di un quadro clinico generale complesso, sulla cui prognosi è assolutamente prematuro sbilanciarsi“.

Già nei giorni scorsi il dottor Claudio Costa, storico responsabile della Clinica Mobile e amico del campione bolognese, aveva riacceso la speranza in tal senso: “Dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa – le sue parole -. Ha iniziato la fisioterapia neurologica, che in medicina è quella fase in cui si aspettano le sorprese e i miracoli. Poi lui ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria“.

Nel frattempo, una petizione propossa dal portale ‘CronacaQui’, per consegnare al campione paralimpico la Medaglia d’oro al Valore civile, ha raccolto firme a sufficienza (circa 43mila) perché possa essere messa al vaglio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

