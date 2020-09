Alex Zanardi, rinasce la speranza: le parole del dottor Costa

A tre mesi dal terribile incidente di Alex Zanardi durante una gara di handbike arrivano segnali sempre più positivi da parte del campione paralimpico. L’ex pilota di Formula 1 è stato ricoverato per un mese all’ospedale di Siena prima di essere trasferito in una clinica di riabilitazione in provincia di Lecco e poi all’ospedale San Raffaele di Milano. Per lui quattro operazioni alla testa, e ora la lenta riabilitazione, sempre assistito dalla famiglia.

In un’intervista a La Stampa, il dottor Claudio Costa, grande amico e medico sportivo di Alex, ha rivelato alcuni particolari sulle condizioni dello sfortunato atleta: “Con lui ho un rapporto simbiotico, un legame profondo. Ha iniziato la fisioterapia neurologica che in medicina è quella fase in cui si aspettano le sorprese e i miracoli. Ho visto miglioramenti, dà risposte agli stimoli, stringe le dita, gli stanno rieducando la testa. Ha un fisico da fantascienza e una mente straordinaria, lo so che questa volta si parla del cervello, ma sono sicuro che lui saprà inventarsi qualcosa con quello che è rimasto”.

Costa ha parlato anche della moglie Daniela “una donna formidabile, presente e capace di sopportare tutto, una figura chiave, la sua principale fonte di stimoli. Mi fa fatica a dirlo perché di lui ho una considerazione infinita, ma lei è persino più forte”.

Dalla famiglia e dall’entourage del campione paralimpico emergono solo pochissimi dettagli sulle condizioni cliniche: l’atleta è stato sottoposto in queste ultime settimane a una serie di “stimoli visivi e sonori a cui reagisce con piccoli segnali“. Passi in avanti che danno ottimismo: “Il giorno dell’incidente ho visto la mamma di Alex e le ho detto: “guarda che questo vive”. Era disperata, ma mi è grata per quella speranza”, ha continuato Costa.

Poi ha concluso con un grande auspicio, una speranza che sembra ora essere solo un sogno: “Sarò pazzo, ma di sogni non ce ne sono mai abbastanza e io vedo Alex alle prossime Olimpiadi“.

OMNISPORT | 19-09-2020 09:49