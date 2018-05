Alex Zanardi stupisce: torna in pista a Misano

Nuova sfida per Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 e paraciclista bolognese tornerà in pista al Misano World Circuit nell’unica tappa italiana del campionato DTM, in programma dal 24 al 26 agosto 2018.

Dopo la presentazione del 5 maggio ad Hockeneim, con l’annuncio del ritorno in Italia del prestigioso campionato automobilistico che vedrà per la prima volta le gare in notturna, è arrivato l’annuncio che non potrà non attirare l’attenzione di tutto il mondo sull’evento.

Zanardi, si specifica, sarà a bordo di una BMW M4 DTM adattata alle sue esigenze e tornerà protagonista in questa competizione dopo i test del 2012 e la gara finale della stagione 2015.

“Mi sento come un bambino in un negozio di dolciumi, e non vedo l’ora di correre a Misano. Avevo programmato di esserci come appassionato di corse sul circuito romagnolo, invece ci sarò da protagonista in pista e nell’inedita configurazione di una gara DTM in notturna. E’ semplicemente fantastico”, è la nota diffusa da Zanardi.

Soddisfatto anche Gerhard Berger, ex ferrarista e Presidente di ITR, societa’ che organizza il DTM: “Siamo felici di accogliere Alex Zanardi sulla griglia del DTM. E’ un personaggio straordinario e popolare, in Italia e nel mondo. La sua vita e il suo esempio, le sue prestazioni da atleta insieme a umanita’ e ottimismo, ispirano forza a milioni di persone in tutto il mondo. Sappiamo che sara’ una partecipazione vera, non scenderebbe in pista se poco convinto e di fronte ad un pubblico che lo ama tanto. Conoscendolo, sappiamo che si preparera’ con scrupolo, professionalita’ ed ambizione. Benvenuto in DTM, caro Alex!”.

All’appuntamento è prevista grande attenzione da parte degli appassionati europei, tedeschi in particolare, che potranno sfruttare l’occasione di arrivare in treno grazie all’accordo stipulato da Apt Emilia-Romagna e Destinazione Romagna con Deutsche Bahn per una linea ferroviaria Monaco-Rimini attiva dall’1 giugno al 10 settembre.Il progetto di riportare il Dtm in Italia è stato messo a punto dal Misano World Circuit e dal Comune di Misano Adriatico, Apt Servizi e Destinazione Romagna con la collaborazione della Fondazione a Misano dedicata alla promozione turistica che per l’occasione realizzerà pacchetti turistici dedicati che daranno la possibilità di vivere il binomio spiaggia-evento sportivo.

SPORTAL.IT | 29-05-2018 13:15