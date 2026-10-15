Il tedesco potrebbe diventare per la prima volta in carriera il numero uno ATP: ecco qualche curiosità su di lui

Appassionato di sport, soprattutto calcio, basket e motociclismo, divoro film come fossero noccioline. Ho una assolutamente sana ossessione per le pellicole di Quentin Tarantino. Nel tempo libero mi fingo musicista.

Alto quasi due metri, un servizio capace di far tremare le racchette avversarie e un talento che l’ha portato giovanissimo nell’élite mondiale. Alexander Zverev è uno di quei giocatori che sembrano nati per stare sotto i riflettori. Ma come comincia la sua storia? Sascha, come viene chiamato dagli amici e dai tifosi, nasce ad Amburgo il 20 aprile 1997, in una famiglia in cui il tennis è parte integrante del DNA. I genitori, Irina e Alexander senior, sono infatti entrambi ex tennisti professionisti di origine russa e anche anche il fratello maggiore Mischa prenderà la stessa strada.

Ma chi è davvero Alexander Zverev? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la sua carriera e qualche curiosità particolare su di lui.

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