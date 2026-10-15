Alto quasi due metri, un servizio capace di far tremare le racchette avversarie e un talento che l’ha portato giovanissimo nell’élite mondiale. Alexander Zverev è uno di quei giocatori che sembrano nati per stare sotto i riflettori. Ma come comincia la sua storia? Sascha, come viene chiamato dagli amici e dai tifosi, nasce ad Amburgo il 20 aprile 1997, in una famiglia in cui il tennis è parte integrante del DNA. I genitori, Irina e Alexander senior, sono infatti entrambi ex tennisti professionisti di origine russa e anche anche il fratello maggiore Mischa prenderà la stessa strada.
Ma chi è davvero Alexander Zverev? Nel video, dopo una breve pubblicità, trovate tutta la sua carriera e qualche curiosità particolare su di lui.