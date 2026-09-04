La moglie incinta del ferrarista ha fermato l'Autodromo al proprio arrivo, confermandosi protagonista assoluta della scena

Giornalista professionista dal 2007, scrive per curiosità personale e necessità: soprattutto di calcio, di sport e dei suoi protagonisti, concedendosi innocenti evasioni nell'ambito della creazione di format. Un tempo ala destra, oggi si sente a suo agio nel ruolo di libero. Cura una classifica riservata dei migliori 5 calciatori di sempre.

Sono scattate le libere del Gran Premio di Monza, evento nell’evento per quel che verte sul Mondiale di F1, mondo Ferrari e quanto viene a rivelarsi indotto. E, puntuale, piloti e protagonisti si susseguono nelle alterne vicende che scaturiscono dalle presentazioni, conferenze e tutto ciò che accresce e alimenta l’hype di questo appuntamento immancabile del calendario motoristico e glamour. Dopo l’annuncio della gravidanza, anche Alexandra Saint Mleux Leclerc ha fatto la sua apparizione, oggi 4 settembre, all’Autodromo di Monza per assistere alle libere che hanno visto protagonista il ferrarista nonché marito, Charles, e il compagno di scuderia, Lewis Hamilton. Tante le emozioni, anche qui a Milano per via della presenza di Alexandra e Charles alla prima da quasi genitori su un circuito di Formula 1.

Alexandra Saint Mleux al box Ferrari

Alexandra Saint Mleux è ormai una costante ai box, dopo il matrimonio con il monegasco Charles Leclerc. Ogni circostanza, ogni gran premio è una manifestazione d’interesse anche per la giovane moglie e prossima mamma che indossa, per l’occasione, un magnifico abito a pois che esalta la sua meravigliosa rotondità. Come già in precedenza, Alexandra dimostra di prediligere le lunghezze e optare per uno stile gipsy che abbina con assoluta disinvoltura a un make up sofisticato ma assolutamente natural e capelli tirati in una slick ponytail.

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La sua figura, arrotondata dalla gravidanza, non può non notarsi così come l’outfit e il look curati in ogni minimo dettaglio. I particolari la rendono contemporanea: gli occhiali di tendenza, la borsa di tendenza di una nota maison e bracciali.

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Alexandra al suo arrivo Saint Mleux

L’arrivo all’Autodromo di Monza

Abito con scollo all’americana, con oblo discreto ma presente, pois che guardano e citano una delle tendenze estive Alexandra al suo arrivo a Monza era accompagnata. Il suo outfit e il suo sorriso presente hanno catturato i fotografi, che la attendevano dopo l’annuncio della dolce attesa che vedrà la giovane modella e Charles Leclerc diventare presto genitori.

Dopo, dunque, aver accompagnato il pilota alla prima il 21 maggio sera con un elegante abito lungo ed essersi intrattenuta anche con Lando Norris, Alexandra si è presa la scena a Monza come a Monaco. Stavolta c’è il Gp d’Italia, su cui la Ferrari punta in quanto gara di casa centrale nel calendario. Con i tempi fissati sul cronometro, le aspettative sono alte.

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Alexandra Saint Mleux a Monza

Chi è Alexandra Malena Saint Mleux

La studentessa, classe 2002, è finita da principio al centro del gossip a causa della sua relazione con il pilota monegasco divenuta di dominio pubblico. Ma chi è e che cosa sappiamo della giovane sposa del ferrarista?

Da quel che si legge sui siti transalpini, Alexandra Malena Saint Mleux è studentessa di Storia dell’Arte e content creator con un account su TikTok molto popolare. Il suo account Instagram è cresciuto di pari passo al clamore e alla popolarità conquistata, accanto al ferrarista. Ormai conta più di cinque milioni di followers che costituiscono un patrimonio dal punto di vista delle possibilità legate a opportunità di collaborazione e lavoro, occasioni per intrecciare rapporti con maison luxury di ogni industria e livello.

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Il dettaglio del pancione, ormai evidente

Obiettivo Mondiale

Ciò non toglie che la stessa Alexandra abbia dimostrato una indubbia estetica, sapendo giocare con collezioni, abiti e scelte d’archivio e anche citazioni creando outfit, come a Singapore, in omaggio alle tradizioni e alla cultura dei Paesi che ospitano il circus.

Dalla sua, sta costruendo una carriera da influencer perfetta eppure distante dalla prevedibilità, almeno da come appare nelle occasioni pubbliche in giro per il mondo al seguito di Charles Leclerc, almeno fino a quando le esigenze legate al lieto evento le consentiranno di viaggiare. Adesso c’è Monza, con il gran premio Milano, e di certo saprà godersi le ottime premesse che Charles e la Ferrari vantano su questa mitica pista.