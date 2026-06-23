A pochi mesi dal matrimonio, rumors di cicogna in arrivo per Charles e Alexandra Leclerc. Stando alle ultime indiscrezioni, non ancora confermate o smentite dalla coppia, la moglie del pilota della Ferrari potrebbe essere incinta ma sui social è polemica per le foto

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

L’Austria è alle porte. La Ferrari ci arriva forte della prima vittoria stagione colta a Barcellona da Lewis Hamilton. Morale alle stelle se non fosse che Leclerc è in un momento di down dopo due ritiri consecutivi e qualche errore di troppo. Ma al Red Bull Ring, Charles potrebbe arrivarci con nuova spinta anche a livello personale. Si rincorrono infatti nelle ultime ore i rumors che vogliono sua moglie Alexandra Saint Mleux incinta. Galeotte alcune foto scattate durante le vacanze dei due a Saint-Tropez che hanno anche causato qualche polemica qua e là sui social.

Leclerc, relax con la moglie Alexandra a Saint-Tropez

Staccare la spina, dedicarsi alla famiglia e al pieno relax in compagnia dell’inseparabile Leo. Questa la ricetta per Leclerc dopo la doppia delusione arrivata dal back to back della F1 tra la sua Monaco e Barcellona. Due zeri in classifica dopo altrettanti ritiri che hanno affossato un po’ il morale di Charles che dopo l’errore in Q3 in Spagna ha detto testuali parole “mi vergogno”.

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A maggior ragione vedere il pilota della Ferrari sorridere insieme alla moglie Alexandra, nonché da amici e familiari, tra cui il fratello minore Arthur Leclerc, è stato sicuramente un bel segnale di distensione per Charles in vista della ripresa del Mondiale di F1 in Austria nel prossimo fine settimana, una pista su cui Leclerc ha finito a podio in 5 delle ultime 7 gare, tra cui anche una vittoria nel 2022.

Pancino sospetto, Charles e Alexandra Leclerc aspettano un figlio?

Proprio tra queste foto dove Alexandra Leclerc, Saint Meiux da nubile, sfoggiava un bikini a pois, in molti hanno cominciato a notare un pancino sospetto come si dice di solito, espressione che ultimamente non pare molto politically correct ma che rende al tempo stesso l’idea.

La voce che i coniugi Leclerc possano essere in dolce attesa di un bebè è così montata per diventare virale. Facendo scopa con un breve filmato girato durante una festa privata organizzata per il compleanno del pilota Antonio Fuoco. Anche qui la silhouette di Alexandra appare meno definita del solito.

La polemica sui social, le foto rimosse

Alexandra e Charles si sono sposati lo scorso 26 febbraio sfilando poi per le strade di Monaco con una Ferrari 250 Testa Rossa del 1957. Sui social sono tantissime le fanpage e le fanbase dedicate al pilota di Maranello ma anche alla stessa Alexandra che con il suo modo di essere ha conquistato tanto pubblico dopo il fidanzamento e il matrimonio con Charles.

Prorpio tra le pieghe di questo affetto è nato un piccolo caso. Diversi account legati alla coppia hanno condiviso le foto “incriminate” specie quelle di Alexandra a Saint-Tropez. Poi però si è scatenata una specie di shit storm con diversi richiami alla privacy della coppia. E allora da diverse fanpage le foto sono state cancellate con tanto di scuse.