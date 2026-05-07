La moglie del pilota della Ferrari, Alexandra Saint Mleux ha risposto a un hater che l'aveva criticata in quanto moglie di Leclerc, viene alla mente la gaffe di Amadues con Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 o la polemica di Sainz contro le inquadrature di moglie e fidanzate

Giornalista multimediale. Quando si accendono i motori, lui sgasa, impenna, derapa. E spesso e volentieri finisce sul podio

Se da una parte il mondo della F1 e dei motorsport in generale, maschile e maschilista per eccellenza, sta smussando diversi angolo sul fronte della parità, la condizione e la considerazione della donna resta un tabù legato ai retaggi del più classico luogo comune di “donne e motori”. Insomma un minus, un orpello il più delle volte estetico. Ne sa qualcosa Alexandra Saint Mleux, da poco moglie di Charles Leclerc che ha voluto fronteggiare sui social l’attacco di un hater.

E vengono così alla memoria alcuni casi del passato, la gaffe di Amadeus in un lontano Sanremo nei confronti di Francesca Sofia Novello compagna di Valentino Rossi o la polemica innestata lo scorso anno da Carlos Sainz sulle eccessive inquadrature della regia della F1 su mogli e fidanzate dei piloti invece che sulla gara.

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Alexandra Saint Mleux oltre Leclerc, la risposta a un hater

Proprio a Miami hanno festeggiato 2 mesi di matrimonio con tanto di gaffe da parte di Leclerc che in diretta durante un’intervista ha confessato di essersi dimenticato di fare un regalino alla moglie. Così, solari, felici e innamorati, Charels e Alexandra Saint Mleux hanno solcato il paddock di Miami nell’ultimo week di F1 con l’inseparabile cane Leo.

Al di là della tenace ma sfortunata gara del pilota della Ferrari dopo il prezioso podio nella Sprint, la signora Leclerc ha calamitato l’attenzione degli obiettivi dei fotografi. Nei giorni successivi ha pubblicato alcune foto del suo “essere in Miami” nel box della Ferrari. Ma accanto ai cuoricini e ai like si è beccata qualche insulto e/o provocazione.

A uno in particolare che la sminuiva con l’essere la classica “moglie di”: “Non sei niente senza Leclerc”, Alexandra ha voluto rispondere per le rime, lo ha fatto con stile ed eleganza.

“Senza mio marito sono una ragazza normale, con i miei hobby normali, i miei interessi normali, le mie passioni normali, che cerca di essere gentile quanto può. Questo è anche ciò che sono io come sua moglie. E non c’è niente di male in questo, probabilmente questo è ciò che sei anche tu, e questo è fantastico! Non siamo tutti destinati a essere cantanti, medici, attrici o atleti, e questo non toglie nulla al valore di qualcuno. Chi sei come persona, come tratti gli altri e cosa scegli di fare con il tuo tempo libero, sì! Rifletti”

Chi è Alexandra Saint Mieux

Che poi in fin dei conti, la signora Leclerc non è proprio una “signor nessuno”. Alexandra Saint Mleux nata il 19 giugno 2002 a Parigi è laureata in storia dell’arte, fa la modella ed influencer. ha collaborazioni con diversi marchi di moda. Il suo profilo Instagram in questi due anni è aumentato vorticosamente di followers fino a superare i 4 milioni. Sempre presente al paddock in compagnia del cane Leo. La prima uscita pubblica di Leclerc e Alexandra risale a Wimbledon 2023 sugli spalti insieme all’amico e collega Pierre Gasly con la sua fidanzata Francisca Gomes.

Ansa

La gaffe di Amadeus con Francesca Sofia Novello

Mogli e fidanzate di piloti, ma in generale di calciatori e sportivi, spesso sminuite dinanzi alla presunta “grandezza” dei loro partner. Ne sa qualcosa Francesca Sofia Novello, compagna di Valentino Rossi. Nel 2020 Amadeus la chiama a cocondurre il Festival di Sanremo ma nella conferenza di presentazione la definisce così «ha la capacità di stare di fianco a un grande uomo pur stando un passo dietro».

Apriti cielo, polemiche a non finire da tutto l’universo femminile e non solo, incurante lo stesso Amadeus del fatto che Francesca fosse già all’epoca, prima di mettersi con Valentino Rossi da cui ha anche avuto due figli, un’apprezzatissima e ricercatissima modella internazionale.

La polemica di Sainz: “Basta con moglie e fidanzate in tv”

A sollevare una polemica sull’occhio con cui vengono viste le moglie e le fidanzate dei piloti durante i week end di gara era stato anche Carlos Sainz. In occasione del Gran Premio di Singapore dello scorso anno lo spagnolo ex Ferrari era stato autore di una grande rimonta finendo a punti con diversi sorpassi negli ultimissimi giri.

Sorpassi che la regia internazionale della F1 non aveva mostrato. Finita la gara Sainz si era sfogato a suo dire per alcune inquadrature avulse dal contesto sportivo della corsa: “Non hanno mostrato quattro o cinque sorpassi che ho fatto alla fine, si sono persi un sacco di cose dalla regi, passi tutto il resto, ma non va perso di vista l’essenziale: per me si esagera un po’ nel mostrare le celebrità e le fidanzate”.