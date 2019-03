Alexandre Pato riveste il Tricolore

La carriera di Alexandre Pato riparte dal Brasile. Come era già emerso da qualche settimana, l’avventura dell’ex milanista in Cina si è conclusa dopo due anni, peraltro soddisfacenti a livello di gol con 30 centri complessivi in campionato.

Addio al Tianjin Quanjian attraverso la risoluzione del contratto e nuovo ritorno in Brasile, con la maglia del San Paolo, che Pato ha già indossato tra il 2014 e il 2016 disputando due ottime stagioni, le migliori dopo l’addio al calcio europeo prima dell'avventura cinese.

L’attaccante classe ’89 ha firmato un contratto di quattro anni.

SPORTAL.IT | 27-03-2019 22:55