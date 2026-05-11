Forse non ci credeva neanche lo stesso Alexei Popyrin quando ha superato al primo turno Matteo Berrettini che si sarebbe trovato dall’altra parte della rete Jannik Sinner , agli Internazionali di Roma. Per il tennista australiano di origine russa, il Masters 100o capitolino continua a riservare delle sorprese incassato un successo sulla terra rossa insperato e realizzato, dopo il primo, contro Jakub Mensik (n°24 del mondo) maturato nella tarda notte di sabato. Da numero 60 del ranking mondiale non male.

A Roma ha superato al primo turno Matteo Berrettini, mentre al secondo ha avuto la meglio sul ceco Mensik, attuale numero 28.

Il talento per il calcio

Classe 2000, nato a Sydney in Australia da genitori russi e trasferitosi in Spagna nel 2010 dopo due anni a Dubai. Popyrin è la sintesi di un tennista moderno sotto molti aspetti tecnici con un passato ricco di esperienze formative, a livello sportivo e non determinanti.

Come Sinner ama il calcio tanto da aver vissuto l’ipotesi, molto concreta, di dedicarsi totalmente al pallone preferendolo alla racchetta se non fosse stato per la mamma Elena che ha introdotto al tennis anche i due fratelli di Alex, Anthony e Sonia. la passione per le serie tv è rimasta, come quella per il sushi e Ed Sheeran. L’andamento in campo è stato, invece, meno costante complice qualche stop di troppo.

I precedenti tra Popyrin e Sinner

Pop è attuale numero numero 60 del mondo ma il suo best lo vedeva lo scorso anno alla posizione numero 19. Il potenziale c’è, insomma, e lo dicono anche i precedenti tra i due. In totale ammontano a tre gli scontri diretti tra Jannik e l’australiano: Madrid, US Open e Doha per un totale di 2-1 pro Sinner in particolare nelle ultime due partite.

Nel dettaglio, l’australiano ha incassato il no da JS sul cemento a Doha nel 2026 (6-3, 7-5) e allo US Open 2025 (6-3, 6-2, 6-2) ma può anche vantare un successo nell’unico match disputato fra i due sulla terra rossa, andato in scena cinque anni fa a Madrid. Un dato non recente, ma che può far riflettere sul carattere dell’avversario. E di Sinner che ha scalato, nel frattempo, la classifica ATP.