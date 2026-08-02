Dopo Michela Monari, il mondo del volley piange un'altra prematura scomparsa: addio al funambolico schiacciatore, in Italia per sei stagioni. Suo figlio è appena passato a Cuneo.

Non è un bel momento per gli appassionati di volley. Dopo la morte di Michela Monari, l’ex centrale della Nazionale femminile azzurra scomparsa a 53 anni, è arrivata notizia di un altro prematuro addio a un campione del (recente) passato: si è spento infatti Alexeis Argilagos, funambolico ex schiacciatore della Nazionale di Cuba con cui si era tolto parecchie soddisfazioni in campo internazionale. Aveva appena compiuto 51 anni ed era il papà di Bryan, palleggiatore da poco passato da Perugia a Cuneo in Superlega, tra i convocati da Fefé De Giorgi per gli impegni di questa stagione dell’Italvolley.

Morte Argilagos, l’annuncio social del Cuneo Volley

A dare la terribile notizia, con un post comparso nella tarda serata di sabato 1 agosto sulla pagina Facebook ufficiale del club, è stato proprio il nuovo team della stellina azzurra: “Il Cuneo Volley e tutto il movimento biancoblù si stringono attorno a Bryan Argilagos e alla sua famiglia in questo momento di dolore per la prematura perdita del padre Alexeis Argilagos“. Nato nel 1975, l’ex schiacciatore lo scorso 28 luglio aveva compiuto 51 anni e lottava da tempo contro una terribile malattia. La sua scomparsa ha provocato grande dolore e tristezza tra tutti coloro che l’avevano conosciuto o visto in azione.

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Chi era Alexeis Argilagos, lo schiacciatore di Cuba

In carriera “Alex” aveva vinto la World League nel 1998 e i Giochi Panamericani nel 1999 e ottenuto il bronzo ai Mondiali 1998. Con la mitica Nazionale di Cuba, al canto del cigno dopo i fasti degli Anni 80 e 90, aveva partecipato anche alle Olimpiadi di Sydney del 2000. Nel 1998 era sbarcato in Italia a Salerno, in A2, firmando subito 41 punti nel match d’esordio. Ha difeso anche i colori di Isernia, Mantova, Sora, Castellana Grotte e Segrate, poi è diventato allenatore. Due anni fa aveva condotto una formazione di Prima Divisione, il Rivalta, in Serie D. Ora la famiglia vorrebbe portare le sue spoglie a Cuba.

Bryan Argilagos, il figlio di Alex è un talento azzurro

Cresciuto con amore e affetto da papà Alex è Bryan Argilagos, palleggiatore nato nel 2007 a San Donà di Piave che, dopo essere cresciuto tra Team Volley e Treviso, è entrato nel giro delle Nazionali giovanili azzurre e nell’ultima stagione ha fatto nientemeno che il vice-Giannelli a Perugia. Di poche settimane fa la notizia del trasferimento a Cuneo, squadra di Superlega in cui potrà finalmente giocare da titolare. Fefé De Giorgi gli ha dato fiducia includendolo nel listone allargato dei palleggiatori per VNL ed Europei (gli altri sono Giannelli, Sbertoli, Porro, Boninfante e Fanizza. Papà Alexeis continuerà a tifare per lui da lassù.