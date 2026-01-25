Inter, c’è un altro Pio da far tornare a casa: chi è e dove sta brillando

Alexsandar Stankovic, figlio di Dejan, incanta in Belgio: centrocampista classe 2005, già 6 gol tra campionato e Champions. È il nuovo Calhanoglu?

L’Inter si coccola Pio Esposito, diventato grande a suon di gol e buone prestazioni, ma volge lo sguardo lontano, in Belgio, dove brilla un altro calciatore destinato a fare le fortune dei nerazzurri: Alexsandar Stankovic, figlio di Dejan. Altri due gol in Jupiler League per il centrocampista 2005, per lui si prevede un futuro brillante.

Inter, sguardo in Belgio, c’è un 2005 che incanta

Mentre Pio Esposito delizia le platee in massima serie e spinge in alto l’Inter, facendo brillare gli occhi ai tifosi nerazzurri, un altro potenziale “cavallo di ritorno” potrebbe fare le fortune del club meneghino. Gioca in Belgio, al Club Brugge, e il suo cognome riporta alla memoria momenti indimenticabili per l’Inter e la sua gente.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alexsandar Stankovic, figlio di Dejan colonna dell’Inter del triplete, sta impressionando nell’ultimo periodo. Ha segnato tre gol in quattro giorni, timbrando due volte il cartellino nell’ultimo match di Jupiler League contro il Waregem, usando a meraviglia entrambi i piedi: il sinistro, per la girata al volo dentro l’area per il primo gol; il destro per il momentaneo 3-2 (4-3 il risultato finale).

Stankovic Jr, il ritorno all’Inter e quella clausola…

Classe 2005, vede la porta come suo padre: 6 sigilli da inizio stagione, di cui due in Champions League, il primo ad agosto nel 6-0 rifilato ai Rangers nei match di qualificazione, il secondo a metà settimana nel largo successo per 4-1 sul campo del Kairat Almaty. La vetta della classifica è sempre più vicina: il Bruges è a un punto da St. Truiden e Royale Union SG. E di lui già si parla in tutta Europa.

L’Inter lo ha ceduto al Bruges per 10 milioni di euro, soltanto la scorsa estate. Ma nella formula del trasferimento, i nerazzurri hanno inserito una clausola preziosa: il diritto di recompra fissato a 23 milioni di euro da esercitare durante la prossima finestra di mercato estiva. Mentre se volesse riprenderlo entro l’estate del 2027 servirebbero 25 milioni di euro.

È Stankovic Jr il vice-Calhanoglu?

Stankovic sarebbe uno dei profili più validi per la sostituzione di Hakan Calhanoglu. Gli anni passano per il turco, gli infortuni non mancano e il progetto di ringiovanimento della rosa nerazzurra prevede altri tasselli under da inserire in rosa al più presto. Uno di questi potrebbe essere Stankovic, che tornerebbe volentieri a Milano, consigliato da papà Dejan.

Dovesse fallire il tentativo di riportarlo in Italia, l’Inter potrebbe comunque accontentarsi della percentuale di rivendita fissata al momento della cessione del sebo nato a Milano 20 anni fa: i nerazzurri riceverebbero il 12-15% sul prossimo trasferimento di Stankovic.