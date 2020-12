Alfa Romeo-Ferrari, aria di tempesta

Il calo di prestazioni offerto nell’ultima stagione dalle power unit Ferrari ha messo in crisi il rapporto tra la scuderia di Maranello e l’Alfa Romeo Racing, che potrebbe rivedere le sue strategie al termine del 2021.

Il team principal dell’ex Sauber Frederic Vasseur, a Blick ha aperto a un possibile addio: “Siamo legati alla Ferrari fino alla fine del 2021. Poi dovremo rivedere i documenti, perché il prossimo contratto dovrebbe essere concluso dal 2022 al 2026, per via delle nuove vetture. Come in un matrimonio, nessuno ti garantisce che rimarrai per sempre con la stessa donna, in una partnership bisogna sempre considerare che ci sono alti e bassi. Quindi dobbiamo chiederci: qual è l’accordo migliore? Fino ad ora, la Ferrari è stata per lo più un partner solido”.

“Perdita di prestazioni preoccupante per il futuro? Questa è la vostra interpretazione, ma non posso davvero essere in disaccordo. Abbiamo perso tre-quattro decimi al giro nel confronto con i nostri rivali. La seconda metà della stagione ha mostrato quanto fossero grandi i problemi degli italiani. Abbiamo lottato contro di loro e abbiamo addirittura finito davanti a loro ad Abu Dhabi. A parte l’affidabilità, non possiamo essere soddisfatti dei risultati. Ma quest’anno deve essere stato un disastro per la Ferrari”.

