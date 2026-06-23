La squadra di Petkovic va sotto ma riesce a ribaltare il risultato con due reti in 13 minuti nel secondo tempo, ora scontro diretto con l'Austria

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Due reti da corner in pochi minuti, con il gol decisivo di Gouiri all’82’, contestato per un possibile penalty e per un presunto mani ma convalidato dal Var, regalano all’Algeria una vittoria in rimonta sulla Giordania, da oggi ufficialmente eliminata, e la possibilità di avere il destino nelle proprie mani per un posto ai sedicesimi di finale ma che fatica. Sotto di un gol le Volpi del Deserto hanno dovuto rimontare e avere molta pazienza.

Il riscatto di Luca Zidane

Dopo aver spaventato l’Austria al debutto la Giordania si è ripetuta facendo soffrire i più quotati avversari, sfiorando subito il gol dopo 50 secondi con Al Rashdani. Chiaro il motivo della gara con gli africani a dominare il possesso palla e gli asiatici a cercare la sorpresa in contropiede. Dopo un’altra occasione per Al Tamari, soprannominato in patria il Messi della Giordania, neutralizzata da Luca Zidane che si è riscattato dopo l’esordio flop contro l’Argentina, l’Algeria ha preso in pugno la gara ma è apparsa priva di fantasia e freschezza, sprecando diverse occasioni.

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Non ha commesso errori invece la Giordania al 37′: Zerrouki ha sbagliato un passaggio, Taha ha recuperato il pallone, Al Tamari ha crossato debolmente e Al Rashdan ha scagliato un tiro potente che si è infilato in rete. L’Algeria ha accusato il colpo ed anche a inizio ripresa ha stentato a rendersi pericolosa. Quando però meno se lo meritavano e quando la Giordania sembrava in pieno controllo della partita, è arrivato il gol del pareggio su calcio d’angolo. Al 69′ Mahrez crossa dalla bandierina del calcio d’angolo verso il dischetto del rigore e Benbouali , uno dei subentrati, si eleva per colpire di testa e insaccare la palla nell’angolino basso del palo più lontano.

La Giordania ha visto crollare il proprio muro difensivo ed è passata alla modalità sopravvivenza ma il sogno è durato poco. All’82’ ancora su azione da corner Hadj Moussa ha crossato, la palla è stata deviata e Gouiri, il più veloce a intervenire, si è avventato sul pallone nell’area piccola, ribaltando il risultato. Attimi di suspence per un possibile off-side e per un presunto fuorigioco ma per il Var è tutto valido e finisce 2-1 per l’Algeria che adesso si giocherà tutto nello scontro diretto con l’Austria, che ha gli stessi punti ma una migliore differenza reti. L’Algeria ha discrete possibilità di passare anche con un pareggio, ma è ancora tutto da vedere.