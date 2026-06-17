Algeria: Luca Zidane, che figuraccia sotto gli occhi di papà Zinedine. Bocciato il portiere in maschera ipnotizzato da Messi

Il figlio dell'ex stella della Francia e della Juve debutta male ai Mondiali, per i giornali africani è responsabile di tutti e tre i gol della Pulce

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Papà Zizou ha percorso migliaia di km per vederlo e si è perso la vittoria della Francia sul Senegal ma è tornato assai deluso dal debutto al Mondiale del secondogenito Luca, portiere dell’Algeria travolto dal ciclone Messi.

Le generazioni padre-figlio ai Mondiali

C’era Zinédine, e ora c’è Luca. Vent’anni dopo l’ultima apparizione del padre, il figlio dell’ex numero 10 francese ha partecipato a un Mondiale, giocando con l’Algeria contro l’Argentina a Kansas City. Zinédine Zidane ha partecipato alle edizioni del 1998, 2002 e 2006, e Luca Zidane a questo torneo del 2026. Zinedine e Luca Zidane sono diventati così la 27ª coppia padre-figlio a partecipare a un Mondiale, e solo la seconda a rappresentare due nazionali diverse (Francia per il padre, Algeria per il figlio). Prima degli Zidane, solo Mazinho (Brasile) e Thiago Alcantara (Spagna) avevano raggiunto questo traguardo ma non si è brindato a fine partita.

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Il voto in pagella per Luca Zidane

Alla vigilia della gara il portiere che ha scelto di rappresentare l’Algeria in onore del nonno aveva detto: “Messi è tra i migliori. Giocare contro i migliori è qualcosa che desideriamo fin da bambini” ma forse dopo il 90′ e dopo la storica tripletta della Pulce ha cambiato idea. Per il giornale algerino Dzfoot è stato tra i peggiori e l’ha bocciato con un secco 3.5 in pagella motivando così il voto: “Aveva ritrovato la fiducia, e trasudava da tutti i pori dopo un’ottima partita contro l’Olanda. Stasera (o stamattina) è responsabile di tutti i gol subiti. Avrebbe potuto fare meglio, molto meglio”.

La maschera di Zidane

Papà Zinedine era in tribuna ed è stato immortalato un paio di volte dalle telecamere che lo hanno ripreso corrucciato e assai colpito più che dalla tripletta di Messi per i gol incassati da Luca, tutt’altro che incolpevole. Per la sua prima apparizione ai Mondiali, vent’anni dopo l’ultima del padre, Luca Zidane è stato costretto a giocare con il volto coperto. Il portiere algerino ha indossato una maschera nera che gli copriva completamente il viso, tenuta ferma da due lacci all’altezza del collo e delle tempie. La maschera indossata da Zidane è il risultato delle fratture alla mascella e al mento subite dal portiere a fine aprile durante una partita di Liga 2 tra Granada e Almeria. Questo infortunio lo ha tenuto fuori per il resto della stagione con il suo club e ha fatto temere che potesse saltare i Mondiali, cosa che alla fine non è successa.

“Non potevo perdermi questi Mondiali, ho lottato come un matto per tornare “, ha insistito il marsigliese prima di volare negli Stati Uniti . ” Questi Mondiali erano programmati. È un evento unico che dovrebbe permettermi di raggiungere un nuovo livello. .” Completamente ristabilito, Luca Zidane è tornato in campo a inizio giugno per un’amichevole contro l’Olanda (1-0) , durante la quale indossava già una maschera protettiva. La indosserà per tutta la durata del Mondiale, a scopo precauzionale.