Alia Guagni positiva al coronavirus: "Tornerò a combattere"

Altri due casi di positività al tampone sono stati comunicati dalla Figc. Dopo Alia Guagni, autentica stella della Nazionale italiana e dell’Atletico Madrid, altre due giocatrici azzurre, il cui nome non è stato diffuso, sono risultate positive; la federazione ha tenuto poi a precisare che risultano a bassa carica virale.

I test sono stati ripetuti questa mattina, sia per le due calciatrici positive, sia per il resto del gruppo squadra per accertare eventuali contagi; inoltre si è deciso di cancellare la conferenza stampa in agenda a Coverciano alle ore 15.

La quarantena di Alia Guagni

Intanto Alia Guagni ha iniziato la sua quarantena, in rispetto delle regole e dei protocolli anche se il rammarico c’è ed è quanto ha tenuto a manifestare attraverso un messaggio rivolto ai suoi tifosi su Instagram. Un post di grande impatto e che invita a rispettare le regole e a mantenere alta l’attenzione.

“Possiamo sopportare molto più di quanto pensavamo di poter sopportare”…parole di Frida ma che potrebbero essere mie in questo momento.

Mi stavo preparando a dar guerra alla Danimarca, per staccare un biglietto per #womeneuro2022 ma l’ultimo tampone effettuato purtroppo mi ha trovato positiva al #covid_19 !”, si legge nel suo post.

Alia ha cercato di ripercorrere i passaggi di quei giorni cruciali, ma da quanto ha deciso di riportare neltesto pubblicato sul social, non è riuscita ad evincere quale sia stato il comportamento o il luogo o il presunto contatto da cui è scaturito il contagio:

“Ho passato un giorno intero in isolamento cercando di capire dove l’avessi preso, nonostante le mille precauzioni che uso ogni giorno, nonostante il distanziamento e le mascherine…ma alla fine mi sono resa conto che non é così importante perché ormai é successo e devo guardare avanti!

Incanalerò le mie energie cercando di riprendermi al più presto, per poter tornare a vivere la mia vita e tornare a combattere sui campi di calcio quanto prima!

Salto una sfida ma sono già un passo più vicina alla prossima @azzurrefigc @atletifemenino !💪🏼💙❤️

#thinkpositive

#fighterlife

#me

~

Mi raccomando continuate a mantenere tutte le precauzioni perché purtroppo il virus c’è e bisogna stare attenti!😷🦠👊🏼”

VIRGILIO SPORT | 26-10-2020 10:53