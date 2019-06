Alice Campello e Morata: un po' di serenità dopo la grande paura

Per Alice Campello, la vacanza che sta trascorrendo alle isole Baleari, precisamente ad Ibizia, con suo marito, Alvaro Morata, e i loro gemellini, Alessandro e Leonardo, rappresenta una fase di estrema distensione dopo aver vissuto nella sua dimora madrilena una rapina a mano armata.

Come riferito dalla stessa Alice in un particolareggiato post, pubblicato su Instagram quell’esperienza l’ha profondamente segnata.

“Sono ancora sconvolta e penso che rimarrò impaurita per molto tempo ancora. Penso che questa sia una di quelle cose che non si dimenticano facilmente, una di quelle cose che ti fa rendere conto di quanto valga l’amore e la vita.

Sapere di avere i tuoi figli in casa e pensare che possano toccarli o fargli qualcosa è davvero inspiegabile….

Per fortuna stiamo tutti bene e sarebbe potuta andare molto peggio.

Mi hanno rubato tanti ricordi ma è passato.

Adesso proverò a non pensarci e pensare alla nostra famiglia e cercare di dimenticare.

Vi mando un bacio enorme e grazie davvero per tutti i messaggi”, aveva scritto la moglie dell’attaccante dell’Atletico Madrid sul social, dopo la pubblicazione della notizia sui media iberica.

Oggi, invece, posta immagini felici dai luoghi scelti per trascorrere qualche giorno di relax prima che inizino gli impegni stagionali di suo marito. Anche la sua carriera, che aveva subito una fase di stallo, ha inciso sul suo equilibrio e lo ha costretto a cambiare società per superare l’infortunio subito e un ambientamento dall’esito fallimentare (lo raccontò egli stesso al Guardian) che, però, lo ha condotto a preferire di rientrare in Spagna, sponda Atletico. Una rinascita per Morata, che non aveva mai trovato un equilibrio nella sua permanenza al Chelsea e in Premier League.

Con i loro bimbi, che compiranno a breve un anno, la coppia sta cercando distrazioni e momenti di rinnovata serenità, tra Ibiza e Formentera per la prima vacanza estiva di famiglia.

VIRGILIO SPORT | 21-06-2019 12:51