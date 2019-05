Alice Parisi è già in clima Mondiale. "Lo vedo come un punto d’arrivo di un gruppo che lavora assieme e seriamente da tempo, ma anche un punto di partenza perché è veramente un qualcosa che dà continuità a questa crescita sia sportiva sia sociale" assicura la centrocampista della Nazionale di calcio femminile parlando al sito ufficiale della Figc.

"Essere una calciatrice è la passione più bella del mondo trasformata in un lavoro. La maglia azzurra per me ha sempre significato un banco di prova importante, ho esordito molto giovane, a 16-17 anni. Quindi se sento lo stimolo di alzare sempre l’asticella è per la maglia azzurra. Poi in gara sento un grande senso d’appartenenza a un paese, a un movimento, non è facile esprimere a parole cosa si prova quando si veste la maglia azzurra" aggiunge Alice.



SPORTAL.IT | 14-05-2019 12:16