Alisha Lehmann, finalmente una gioia dopo tanti flop e disavventure

La svizzera, retrocessa a riserva sia nel Como che in Nazionale, ritrova il sorriso dopo la rapina a casa sua: sarà tra i tedofori di Milano-Cortina

Non è un momento felice, sportivamente e non, per Alisha Lehmann. La stella svizzera sta vivendo un periodo difficile sia col Como, dove dopo un avvio stagione promettente è stata retrocessa a riserva, sia con la Nazionale dove entra solo a gara in corso. A peggiorare le cose si era massa la rapina (la seconda in poco più di un anno) nella sua casa di Moltrasio. Una piccola gioia arriva però dagli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Lehmann tedofora alle Olimpiadi

Alla svizzera è stato infatti assegnato un posto tra i tedofori che avranno l’onore di portare la fiamma olimpica durante il viaggio attraverso l’Italia. Il l 26 novembre scorso, da Olimpia, in Grecia, è iniziato il viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026. Un percorso che porterà la Fiamma Olimpica in Italia domani, il 4 dicembre, a Roma, per poi due giorni dopo partire verso tutte le 110 province della penisola. In totale, saranno percorsi 12mila chilometri in 63 giorni, con 60 città di tappa e, soprattutto, 10.001 tra tedofori e tedofore coinvolti.

I vip tedofori alle Olimpiadi

La Lehmann va ad aggiungersi a una nutrita lista di ex atleti, star e vip che comprende tra gli altri Stefanoa Belmondo, Filippo Ganna, Isolde Kostner, Myriam Sylla, Giacomo Agostini, Francesco Bagnaia, Ciro Ferrara, Zlatan Ibrahimovic, Filippo Inzaghi, Flavia Pennetta, Achille Lauro, Alessandra Mastronardi. Melissa Satta e Giuseppe Tornatore.

L’ultima rapina a casa

Servirà a risollevare il morale della Lehmann, che nel Como sta partendo sempre dalla panchina, e che non ha ancora digerito l’ultimo furto. Già nell’ottobre del 2024, i ladri erano entrati nella villa sui colli torinesi in cui Alisha Lehmann viveva con il suo compagno di allora, Douglas Luiz rubando beni per circa mezzo milione di euro. Il 18 novembre scorso il bis dei ladri a Moltrasio, dove vive ora Alisha Lehmann. La calciatrice ha pubblicato nelle sue storie Instagram un video in cui ha fatto vedere il disordine che regnava dopo il passaggio dei ladri scrivendo: “La prossima volta che rubate in casa mia potreste per favore pulire tutto dopo perché ho un disturbo ossessivo compulsivo”.