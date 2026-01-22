Alisha Lehmann cambia tutto, nuova squadra e nuovo fidanzato: l’ex Juve vuota il sacco sull’addio al Como

La parentesi italiana della calciatrice svizzera è durata solo un anno e mezzo. Dopo la passata stagione alla Juventus e gli ultimi 6 mesi con i lariani, la bernese è tornata in Inghilterra

Da oltre 20 anni informa in modo obiettivo e appassionato su tutto il mondo dello sport. Calcio, calciomercato, F1, Motomondiale ma anche tennis, volley, basket: su Virgilio Sport i tifosi e gli appassionati sanno che troveranno sempre copertura completa e zero faziosità. La squadra di Virgilio Sport è formata da giornalisti ed esperti di sport abili sia nel gioco di rimessa quando intercettano le notizie e le rilanciano verso la rete, sia nella costruzione dal basso quando creano contenuti 100% originali ed esclusivi.

Oltre sedici milioni di follower sui social evidentemente non bastano a farne una buona giocatrice. Perché se non giocava dal 23 novembre, doveva pur esserci un motivo. Alisha Lehmann è senza dubbio una star del web, non altrettanto lo è sul rettangolo verde.

Alisha Lehmann, addio Como

I suoi ultimi minuti in campo con la maglia del Como risalgono alla sfida contro la Roma, poi non è stata nemmeno convocata per le partite contro Parma, Fiorentina e Napoli. Sei presenze complessive in sei mesi, che fanno seguito alle 22 (con due gol) con la maglia della Juventus, dove arrivò assieme all’ex fidanzato Douglas Luiz. Lei è andata al Como, lui al Nottingham Forest. In poche parole, un’esperienza negativa, o meglio un flop.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Alisha si confessa

Come è emerso circa un’ora fa dalla nota ufficiale diffusa dal club, Alisha Lehmann ha salutato il Como Women, per fare ritorno in Inghilterra, e più precisamente al Leicester City FC. Ai canali ufficiali della società lariana, è stata la stessa attaccante a spiegare le motivazioni che l’hanno portata a questa scelta. “La mia decisione di tornare in Inghilterra è legata principalmente a una scelta personale e di vita. Ho vissuto lì per molti anni, è un paese in cui sono cresciuta sia come persona che come calciatrice, e che sento molto vicino a me”.

Alisha Lehmann preferisce l’Inghilterra

Poi una riflessione globale: “Il calcio femminile in Inghilterra rappresenta per me un contesto che conosco bene e in cui mi sento a casa. Nonostante l’esperienza al Como Women sia stata breve, porto con me tanti aspetti positivi: la possibilità di vivere in un luogo speciale e soprattutto il rapporto con le mie compagne. Le ragazze sono fantastiche e sono certa che questi rapporti resteranno nel tempo. Sono grata per i momenti condivisi e per i ricordi che abbiamo costruito insieme”.

Contratto con il Leicester fino al 2028

Lehmann si è legata alle foxes con un contratto fino al 2028. “Alisha Lehmann signs for the Foxes until 2028!”, ha scritto la società attualmente al nono posto nella Women’s Super League inglese. Per l’elvetica si tratta di un ritorno in Inghilterra, dato che dal 2018 al 2024 aveva giocato con West Ham, Everton e Aston Villa.

La nuova fiamma di Alisha

Un annuncio che segue il suo 27esimo compleanno, festeggiato con quello che sembra essere il suo nuovo fidanzato. La svizzera ha mostrato per la prima volta pubblicamente il suo nuovo compagno su Instagram, condividendo diverse foto affettuose che raccontano la loro felicità insieme. L’uomo al suo fianco si chiama Montel McKenzie. Il 28enne inglese è noto per aver partecipato al reality «Love Island» e gioca a calcio: attualmente milita nel Folkestone Invicta, nella Isthmian League Premier Division in Inghilterra. McKenzie fa inoltre parte della Baller League UK, la lega in cui gioca anche Lehmann.

Chi è il fidanzato di Alisha Lehmann

Sul suo profilo Insatgram, McKenzie le fa gli auguri con le parole «Happy Birthday baby» e condivide foto e video della loro quotidianità insieme. Un bacio intimo non lascia dubbi sulla relazione. Lehmann risponde pubblicamente con un chiaro «Ti amo». Nelle sue storie Instagram pubblica inoltre una serie di immagini, tra cui una foto con il suo nuovo fidanzato.