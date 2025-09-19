Alisha Lehmann è rinata a Como dopo l'addio alla Juve: super gol all'Inter e palleggi sexy su Instagram

La calciatrice svizzera va alla grande tra le sponde del Lario in campo e sui social, a differenza dell'ex Douglas Luiz che invece fatica a imporsi in Inghilterra.

L’aria del lago fa bene. Lo può confermare Alisha Lehmann che a Como è letteralmente rinata. Abbandonata la Juventus e l’ex fidanzato Douglas Luiz, la calciatrice svizzera è andata subito a rete in maglia azzurra nella prima gara giocata contro l’Inter. Che sia in forma, poi, lo racconta anche il suo profilo Instagram che la ritrae mentre gioca a pallone con la compagna di squadra Ramona Petzelberger a bordo piscina e con vista sulla magnifica cittadina lombarda.

Subito in gol contro l’Inter

Se da un lato l’aspetto estetico ha indubbiamente favorito l’esplosione mediatica di Alisha Lehmann, dall’altro probabilmente l’ha penalizzata dal punto di vista della credibilità sportiva. Eppure, parliamo di una calciatrice di 26 anni che palla al piede ci sa fare eccome. Chiusa l’esperienza alla Juventus, con qualche velenoso strascico, la giocatrice svizzera si è subito presentata alla grande con il Como segnando il gol decisivo contro l’Inter nella sfida valida per la terza giornata del Girone B della Serie A Women’s Cup.

Le immagini social tra piscina e pallone

Alisha Lehmann è attivissima anche sui social, con un profilo da 16 milioni di follower. Così, le immagini della biondissima svizzera in bikini a bordo piscina, con il lago a fare da sfondo, hanno fatto il giro del mondo raccogliendo valanghe di commenti inerenti sia le sue qualità balistiche che quelle fisiche. A giocare con lei era presente anche la compagna di squadra al Como Ramona Petzelberger.

Certamente una vetrina non negativa per un club che si sta crescendo gradualmente ma in maniera esponenziale, diventando anche un brand universalmente riconosciuto e capace di attrarre vip in tribuna e calciatori di spessore in campo.

Nuova vita senza Douglas Luiz

Oltre all’addio alla Juventus, nella vita della Lehmann c’è stata anche la separazione da Douglas Luiz. Ma mentre la 26enne svizzera è rimasta in Italia trovando fortuna – almeno per ora – al Como, il centrocampista brasiliano sta invece faticando a imporsi al N0ttingham Forest. Dal momento che il suo riscatto è vincolato alle presenze, i tifosi bianconeri temono di poterselo ritrovare nuovamente alla Continassa nel prossimo giugno in una sorta di Arthur bis. Un’eventualità da scongiurare a tutti i costi per Comolli e per le casse di Madama.