Alisha Lehmann, che paura: i ladri svaligiano l'appartamento dell'ex Juventus, lo sfogo è social

Proprio come successo a Bastoni solo pochi giorni fa, anche la calciatrice-influencer del Como è finita nel mirino dei balordi: la denuncia su Instagram

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Brutta sorpresa per Alisha Lehmann. I ladri hanno fatto visita all’appartamento della calciatrice-influencer che la scorsa estate ha lasciato la Juventus Women per trasferirsi al Como. L’ex compagna del centrocampista brasiliano Douglas Luiz, con cui ha condiviso l’esperienza ai piedi della Mole con più bassi che alti, si è lasciata andare a un duro sfogo sui social.

Alisha Lehmann, che paura: i ladri le ripuliscono casa

La svizzera si è affidata a Instagram, dove conta più di 16 milioni di follower, per denunciare quanto accaduto. Nella storia si vede la sua stanza messa completamente a soqquadro: i malviventi hanno frugato dappertutto, nei mobili, nei cassetti, lasciando tutto in disordine come sempre avviene in questi casi.

Al momento non è quantificabile il bottino del raid, anche perché Alisha si è limitata a mostrare la sua stanza, senza soffermarsi su ciò che hanno portato via i balordi. Ma resta lo spavento per il furto subito mentre lei era assente.

Lo sfogo dell’ex Juventus

Nonostante la sgradita sorpresa, Lehmann ha provato a scherzarci su. “La prossima volta che mi svaligiate casa, potete per favore pulire dopo? Perché ho l’OCD (sindrome ossessivo-compulsiva)” ha scritto. Saranno le forze dell’ordine a far luce su una vicenda ormai sempre più all’ordine del giorno: non è la prima volta, infatti, che uno sportivo finisce nel mirino dei topi d’appartamento.

L’ultimo in ordine dei tempi era stato il difensore dell’Inter e della Nazionale Alessandro Bastoni. Il furto nella sua villa a Castelli Calepio, in provincia di Bergamo, era avvenuto durante il match di Champions League contro il Kairat Almaty, dunque mentre il giocatore era in campo. I malviventi hanno portato via borse di Hermes e orologi di valore, tra cui due Rolex, per un bottino da mezzo milione di euro.

Il Como vola, ma Alisha non decolla

La classifica della Serie A femminile premia il progetto Como, secondo in classifica con 12 punti dopo sei giornate, a -3 dalla Roma capolista e a +2 della Juventus.

Alisha, però, non sta brillando: dopo essere partita titolare nei primi tre turni, è scivolata indietro nelle gerarchie accumulando solo 34′ minuti in campo nelle altre tre gare contro Genoa (in panchina), Ternana e Milan, superato di misura grazie al rigore trasformato al 90′ da Nischler. Finora non un percorso stellare, quello dell’elvetica che, però, si è già tolta lo sfizio di vincere contro le bianconere.