Alisha Lehmann scaricata anche dal Como dopo il flop alla Juventus: dove giocherà la star dei social

Dopo soli sei mesi scorrono i titoli di coda sull'avventura della svizzera con la maglia del Como: anche contro il Napoli non è stata convocata, l'ex bianconera fuori dal progetto

Star sul web, meno sul campo. Anche la seconda avventura italiana di Alisha Lehmann si è rivelata un mezzo disastro. Già, pare proprio che la sua esperienza a Como – annunciata in estate in pompa magna dopo l’addio alla Juventus Women – sia giunta al capolinea. Ecco quale potrebbe essere la prossima squadra della calciatrice svizzera, secondo le indiscrezioni della BBC.

Alisha Lehmann scaricata dal Como

Con 16 punti dopo 10 giornate del massimo campionato femminile, il Como Women occupa la quinta posizione in classifica alle spalle di Roma, Inter, Fiorentina e Juventus Women. Ma il contributo offerto da Alisha Lehmann alla squadra guidata da Stefano Sottili è stato fin qui davvero minimo.

Gli ultimi minuti in campo della 26enne attaccante risalgono allo scorso 23 novembre: mezz’ora contro la Roma e poi basta. Nelle ultime tre uscite contro Parma, Fiorentina e Napoli la svizzera non è stata neppure convocata, a testimonianza di un rapporto su cui stanno per scorrere i titoli di coda.

La nuova battuta d’arresto della star del web

Arrivata in Italia da autentica star e in coppia con l’ormai ex fidanzato Douglas Luiz, Alisha non è riuscita imporsi. Alla Juventus hanno fallito entrambi: il centrocampista brasiliano è finito in prestito al Nottingham Forest (e pare proprio che sia destinato a far ritorno a Torino), Lehmann ha salutato dopo 16 presenze, due gol e uno scudetto tra tanta panchina.

Poi a Como per la svolta che non c’è stata. La calciatrice-influencer da quasi 16 milioni di follower si è fatta notare più per i suoi post che per le sue giocate. E, nonostante un contratto col club lariano fino al 2028, l’addio sembra inevitabile.

La prossima squadra dell’ex Juventus

Come riferisce la BBC, l’elvetica è vicina alla cessione. Proprio così: il Leicester ha intensificato i contatti col Como per spianare la strada al ritorno in Inghilterra dell’attaccante, rimasta ai margini anche in occasione del pareggio a reti bianche col Napoli.

L’affare è in dirittura d’arrivo, anche se resta da definire la formula dell’operazione: Alisha Lehmann partirà in prestito o a titolo definitivo? L’obiettivo è chiudere la trattativa al più presto: dopo aver giocato con West Ham, Everton e Aston Villa, la Women’s Super League è pronta ad accoglierla di nuovo.