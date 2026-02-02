Alisha Lehmann vuole “far ingelosire Douglas Luiz”: il video col nuovo fidanzato scatena il gossip sugli ex Juve

La calciatrice svizzera da 16 milioni di follower si è mostrata su Instagram in compagni del nuovo fidanzato e star dei reality Montel McKenzie: la teoria su Douglas Luiz

Alisha Lehmann si conferma regina indiscussa sul web dopo l’ultimo video col nuovo fidanzato che scatena il gossip. C’è, infatti, chi sostiene che la bella calciatrice svizzera da 16 milioni di follower su Instagram, volesse far ingelosire la vecchia fiamma Douglas Luiz. Per i due ex Juventus una nuova vita lontano dall’Italia: Alisha ha lasciato il Como per il Leicester, il centrocampista brasiliano ha salutato il Nottingham Forest per tornare all’Aston Villa.

Alisha Lehmann, video virale col nuovo fidanzato

In occasione del suo 27esimo compleanno, Lehmann ha presentato il nuovo compagno ai suoi follower. Si tratta di Montel McKenzie, star del reality Love Island e calciatore, anche se non di primissima fascia. Gioca, infatti, nel Folkestone Invicta, piccolo club della Isthmian League Premier Division.

Come ricostruito dal quotidiano britannico Sun, i due si sono conosciuti durante la Baller League, un torneo di calcio a sei indoor nato in Germania che unisce sport e spettacolo, una sorta di Kings League. Da lì gli incontri segreti a Como fino all’annuncio ufficiale di un rapporto che sembra procedere a gonfie vele. L’ultimo video li ritrae insieme durante un allenamento casalingo, mentre fanno sfoggio delle loro abilità calcistiche con tanto di veri e propri esercizi acrobatici. Come ogni post di Alisha, anche quello con Montel ha avuto ben presto risonanza mondiale. Del resto, è il prezzo da pagare quando si è una celebrità della rete.

Una stilettata a Douglas Luiz?

Sul web in molti hanno avanzato l’ipotesi che in realtà il video della calciatrice svizzera fosse destinato a Douglas Luiz, con cui ha avuto una relazione durata quattro anni, dal 2021 al 2025. L’ex coppia ha anche condiviso la poco fortunata esperienza italiana: nell’estate del 2024 i due erano stati ingaggiati in pompa magna dalla Juventus.

Per assicurarsi le prestazioni del sudamericano, protagonista di un’annata eccezionale in Premier League con l’Aston Villa, Cristiano Giuntoli aveva convinto la proprietà a sborsare la cifra monstre di 50 milioni di euro. Alisha, invece, avrebbe dovuto contribuire a internazionalizzare il brand della Juventus Women. Ma non è andata bene. Tra infortuni e panchine Douglas Luiz si è rivelato un oggetto misterioso dall’epilogo scontato: via a fine campionato con la speranza di rientrare dell’investimento sostenuto. Anche Lehmann s’è vista pochissimo in campo e in estate ha detto addio alle bianconere per sposare la causa del Como.

Gli ex Juventus a caccia del rilancio

La svolta è arrivata dal mercato di gennaio. È durata una manciata di mesi l’avventura di Alisha Lehmann sul lago di Como, dove gli è stata svaligiata casa. L’addio dopo sole sei presenze senza riuscire a lasciare traccia: il trasferimento in Inghilterra, tra le fila del Leicester, segna un ritorno a un dolce passato.

Anche il suo ex fidanzato ha cambiato casacca: la Juventus ha posto fine al prestito al Nottingham Forest, chiuderà la stagione all’Aston Villa, dove aveva dato il meglio di sé. La speranza è che Douglas Luiz possa ritrovarsi alla corte di Unai Emery, così da convincere il club di Birmingham ad acquistarlo a titolo definitivo.