Alisha Lehmann si sfoga: "Lavoro duro non sto solo su Tik-Tok, Como non mi piaceva"

Alisha Lehmann risponde agli haters: “Non vivo per i social”. La svizzera spiega il ritorno in Inghilterra e ribadisce la sua totale dedizione al calcio

Star di Tik Tok, emblema del calcio femminile e testimonial di marchi di lusso. Ma mai come stavolta Alisha Lehmann esce allo scoperto e risponde alle critiche. La calciatrice svizzera – reduce dalla rottura con l’ex fidanzato Douglas Luiz – ha deciso di dire basta alle voci social sul suo stile di vita. In un’intervista rilasciata a BBC Sport, la giocatrice ha chiarito il suo punto di vista, spiegando quanto lavoro e dedizione ci siano dietro le sue prestazioni in campo. La verità sulla separazione dal Como.

La risposta agli hater

Negli ultimi anni, Lehmann è stata spesso bersaglio di commenti negativi che hanno messo in dubbio la sua professionalità, a causa della sua forte presenza su piattaforme come Instagram e TikTok. La giocatrice ha però respinto queste accuse con fermezza: “A volte è frustrante. Le persone non vedono il lavoro che faccio. Pensano che mi alleni e poi torni a casa a fare TikTok. Non è così”.

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Ha poi ribadito il suo impegno quotidiano: “Sono molto professionale. Do sempre tutto in campo e voglio essere la migliore. Se dopo l’allenamento controllo i miei numeri e se non ho dato il massimo, faccio dei giri extra per cercare di migliorare”.

Il rapporto con le critiche

Le opinioni negative, soprattutto in passato, hanno avuto un impatto emotivo importante sulla giocatrice. Lehmann ha raccontato come, da più giovane, fosse difficile gestire la pressione: “Quando ero più giovane mi colpiva di più perché non sapevo come gestire la situazione”. Fino a momenti particolarmente difficili: “C’erano momenti in cui ero davvero triste e chiedevo a mia madre se potevo smettere di giocare a calcio”.

Il calcio resta però sempre al primo posto dopo la relazione amara con Douglas Luiz. Nonostante la popolarità online, Alisha Lehmann sottolinea come la sua priorità sia sempre stata il campo. La sua routine è costruita per rendere al massimo: “Il calcio è la cosa che amo di più ed è ciò in cui ho investito più tempo. Mi riposo molto, dormo ogni pomeriggio e non farei mai nulla prima di un allenamento o di una partita che possa influire su come gioco. Ci tengo moltissimo”.

Il ritorno in Inghilterra, separazione amara dal Como

Dopo l’esperienza in Italia con Juventus Women e Como Women, la calciatrice ha scelto di tornare in Inghilterra, firmando con il Leicester City Women. Una decisione maturata rapidamente: “Ho firmato un contratto a lungo termine con il Como, ma dopo un mese mi sono resa conto che non mi piaceva e volevo tornare in Inghilterra. Adoro stare qui, il calcio è migliore e l’Inghilterra mi sembra casa”.

Un ritorno che rappresenta per lei una sorta di rinascita, dopo le esperienze passate con Everton Women e Aston Villa Women. Per ora Alisha Lehmann sembra aver trovato un equilibrio tra visibilità e carriera sportiva. Il suo obiettivo resta chiaro, al di là delle opinioni esterne: “La gente può pensare quello che vuole, ma tutto ciò che faccio è orientato a essere la migliore giocatrice che posso essere”.