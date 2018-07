Alisson è diventato ufficialmente un giocatore del Liverpool.

La Roma, da società quotata in borsa, ha comunicato le cifre dell’affare: 62,5 milioni di euro fissi più 10 milioni legati a bonus per un totale di 72,5 milioni.

Cifra record per il trasferimento di un portiere, superato quello di Buffon alla Juventus, che fu in Lire, ma per un totale di 53 milioni di euro.

SPORTAL.IT | 19-07-2018 23:20