Alisson, la Roma non si accontenta

La Roma, per il momento, non cede Alisson. Ma lo farà a breve. Troppo interessanti le proposte che stanno arrivando nella sede giallorossa per il portiere brasiliano.

In testa c'è il Liverpool, che ha sparato alto: 70 milioni di euro. Ma Monchi vuole capire se c'è qualcuno pronto a sparare ancora più alto. Come il Chelsea, per esempio, che sta per cedere al Real Madrid Thibaut Courtois.

Alisson, in vacanza dopo le fatiche del Mondiale con la Seleçao, attende: rivederlo a Trigoria, e non solo per salutare i vecchi compagni di squadra, a questo punto sarebbe sorprendente.

SPORTAL.IT | 17-07-2018 09:15