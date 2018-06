Alisson mette fretta alla Roma

È una Roma molto vivace quella del primo scorcio di mercato estivo 2018. Il ds Monchi è attivissimo in entrata, essendosi già assicurato il giovane talento Coric, Cristante e anche lo svincolato Marcano, ed essendo a un passo dalla chiusura per Justin Kluivert, ma l’estate giallorossa non potrà prescindere da qualche cessione illustre. Nel giorno in cui Radja Nainggolan è stato accostato all’Inter, resta in bilico anche il futuro di Alisson.

Il portiere brasiliano, titolare della Seleçao al prossimo Mondiale, è reduce da una stagione ad altissimo rendimento che lo ha posto all’attenzione di tutte le grandi d’Europa. Chelsea, Real Madrid e Liverpool le squadre più interessate e il numero uno giallorosso sembra avere fretta di decidere, al fine di potersi concentrare sul Mondiale. Questo almeno la sintesi di quanto detto da Alisson a margine dell’amichevole vinta contro l’Austria a Vienna: “Ho lasciato tutto nelle mani del mio procuratore, ma vorrei che tutto si risolvesse prima dell'inizio della Coppa del Mondo. Se non verrà risolto tutto in tempo se ne parlerà dopo il Mondiale. Adesso sono concentrato solo su quello".

