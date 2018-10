Alisson para le critiche su Twitter

A Roma ha lasciato un ricordo indelebile, con i tifosi che non hanno per niente gradito la sua partenza nonostante abbia portato nelle casse del club giallorosso una cifra monstre di ottanta milioni di euro. Ma nonostante sia riconosciuto come uno dei migliori portieri del mondo non ha esentato Alisson da delle critiche. Alle quali però ha dimostrato di saper rispondere sul campo e fuori. Probabilmente un tifoso del Liverpool che si chiama Edwing Tellez stia rimpiangendo la sua decisione di avere avuto una discussione con l’estremo difensore su Twitter a tarda notte. Il fan dei Reds ha inviato un messaggio in portoghese ad Alisson, dicendogli in modo piuttosto schietto di «migliorare o lasciare Liverpool» (il che è strano considerando quanto sia stato positivo Alisson da quando è arrivato in estate).

Alle 2:15 di mattina però, il portiere brasiliano ha colpito il troll, affermando che il tifoso era l’unica persona con questa opinione: “Hai visto le dimensioni della spazzatura che hai scritto, idiota?» Ma non era ancora finita, con Tellez che affermava che la sua opinione contava molto, anche se molti erano in disaccordo con lui, prima che Alisson consegnasse una risposta intelligente: «Non camminerai mai da solo, ma sembra che la tua opinione sia unica!», ha twittato prima di andare a letto riferendosi ovviamente al coro dei tifosi del Liverpool «You’ll never walk alone». Criticare Alisson, soprattutto dopo una vittoria per 4-1 dove è stato poco impegnato, risulta effettivamente di difficile comprensione.

