Alisson saluta e fa entrare la Roma nella storia

Alisson ha lasciato la Roma ed è volato a Liverpool per svolgere le visite mediche di rito prima della firma di un contratto a 5.5 milioni di euro netti a stagione.

I giallorossi incassano 75 milioni di euro. Una cifra record per un portiere e che servirà al direttore sportivo Monchi per continuare la campagna acquisti dopo i numerosi colpi di inizio estate.

Due anni fa l’estremo difensore del Brasile è stato acquistato a 8 milioni e quindi quasi la totalità della somma versata dagli inglesi rappresenta una plusvalenza che permette alle casse della società capitolina di respirare ulteriormente dopo gli incassi raggiunti la scorsa stagione grazie al percorso in Champions arrivato alle semifinali.

Alisson stava trascorrendo le vacanze in Sardegna dopo esser uscito dal Mondiale di Russia con la sua nazionale ai quarti di finale per mano del Belgio. Presa la notizia si è subito recato all’aeroporto di Ciampino per volare verso la città inglese. Prima di imbarcarsi ha dichiarato: “Saluto i tifosi giallorossi, ma ora non posso parlare. Dirò tutto dopo”.

Il Liverpool ha battuto la concorrenza del Chelsea, nonostante i Blues stiano per veder partire Thibaut Courtois in direzione Real Madrid per 40 milioni di euro. Ora la società, cha ha visto arrivare sulla propria panchina l’ex Napoli, Maurizio Sarri, potrebbe puntare tutto su Gianluigi Donnarumma del Milan, che i rossoneri valutano intorno ai 60 milioni.

A salutare Alisson, ci ha pensato Diego Perotti, che ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: “Per noi era un portiere fortissimo. Ci ha fatto fare tanti punti l’anno scorso e ha salvato tante partite con le sue parate, ma il calcio è così. Dico però che una società non agisce mai per farsi del male, ogni cosa che fa la fa per migliorare. Vedremo a fine stagione come andrà. Per noi – aggiunge Perotti – è comunque una perdita importante. Alisson è un ragazzo formidabile, faceva gruppo, ci dispiace ma la vita è così. È successo con Salah e con Nainggolan, ma la Roma continua e dobbiamo fare bene come l’anno scorso”.

SPORTAL.IT | 18-07-2018 20:55