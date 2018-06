Alisson, si intromette il Chelsea

Il Chelsea si intromette nella trattativa tra Roma e Real Madrid per il trasferimento di Alisson in Spagna. I blancos, che hanno già trovato l'accordo con il portiere (contratto di cinque anni da 5 milioni di euro a stagione), non hanno ancora raggiunto un'intesa con i giallorossi, che vogliono 70 milioni di euro per il cartellino dell'estremo difensore verdeoro.

Una cifra che secondo la Gazzetta dello Sport il Chelsea sarebbe al contrario disposto a spendere.

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

SPORTAL.IT | 24-06-2018 12:35