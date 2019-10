All'Inter lo aspettano, in Nazionale continua a brillare

Per l’Inter non arrivano solo cattive notizie dalla sosta per gli impegni delle nazionali. Ieri mentre una parte dei tifosi nerazzurri andava in agitazione per l’infortunio di Alexis Sanchez con la maglia del Cile, un’altra si complimentava sul web con Valentino Lazaro, ancora una volta protagonista di una vittoria dell’Austria nelle qualificazioni agli Europei 2020.

ALTRO SQUILLO. L’esterno nerazzurro, schierato alto a destra nel 4-2-3-1 del c.t. Foda, ha offerto una bella prestazione nel successo degli austriaci in Slovenia, firmando anche l’assist da calcio d’angolo per il gol partita di Posch.

La prova incoraggiante di Lazaro è arrivata tre giorni dopo la rete realizzata dall’interista in nazionale nella partita vinta dall’Austria per 3-1 su Israele, un gol pesante perché ha permesso alla sua squadra di pareggiare l’iniziale svantaggio (gol di Zahavi per gli israeliani) e poi vincere il match in rimonta.

Gol e assist rappresentano un’iniezione di fiducia per Lazaro, e ora sono tanti i tifosi dell’Inter che chiedono a Conte di dare spazio all’austriaco: finora Lazaro ha collezionato appena 41 minuti con la maglia nerazzurra, tutti nel secondo tempo del pareggio con lo Slavia Praga in Champions League.

“SUBITO IN CAMPO”. “Un gol e un assist, eppure c’e chi dice sia un flop”, scrive Giuliano su una pagina Facebook dedicata al tifo interista. “Grande acquisto di Conte… come sempre il tempo gli darà ragione”, gli fa eco Antonio, chiedendo pazienza sia per il giocatore che per l’allenatore nerazzurro. “Un gol e un assist, ma da noi non vede campo… boh”, si lamenta invece Daniele, che come molti altri nerazzurri vorrebbe vedere Lazaro all’opera in campionato.

Quanto alla collocazione tattica, Antonio spiega che Lazaro potrebbe tornare molto utile nelle partite difficili da sbloccare. “È un’ala d’attacco veloce, salta l’uomo, bravo nel dribbling. In un 3-4-3 (a destra) oppure in un 3-4-2-1 (Lazaro e Politano dietro la punta) dovrebbe giocare. Gioca diversamente, Conte si ostina a fare di lui un un’esterno tutta fascia. Lui sa solo attaccare. Giocava così con l’Hertha Berlino”.

Infine, Luca ricorda come Lazaro potrebbe tornare utile ora che Sanchez s’è infortunato: “Mettiamolo davanti… ora che non ci sarà Sanchez”. I tifosi riusciranno a convincere Conte?

