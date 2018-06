Alla Francia basta Mbappé: 1-0

Alla Francia basta il gol del giocatore più atteso, Kylian Mbappé, per piegare il Perù e per staccare il biglietto per gli ottavi di finale del campionato del mondo.

L’attaccante segna al 34′ del primo tempo, spingendo al di là della riga fatale un pallone impennatosi dopo una conclusione di Giroud su cui Gallese si oppone in qualche maniera.

Il risultato, poi, non cambia più. C’è anche un palo del sudamericano Aquino ma non è un grande spettacolo quello a cui si assiste. Francia, comunque, avanti e Perù tagliato fuori: giocherà contro l’Australia solo per l’onore.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 19:00