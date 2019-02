Alla Giana tocca a Riccardo Maspero

La Giana Erminio ha annunciato che Cesare Albè, considerato esaurito il compito di guidare provvisoriamente la squadra in seguito alle dimissioni di Raul Bertarelli, torna a ricoprire esclusivamente il ruolo di vice presidente con delega all'area tecnica e, insieme al presidente Oreste Bamonte, ha scelto di affidare la panchina a Riccardo Maspero.

Maspero ha firmato un contratto che lo lega alla Giana sino al 30 giugno 2019. "Un profilo seguito già da tempo – ha dichiarato Albè – che riteniamo possa ricoprire questo ruolo con la più assoluta concentrazione, cosa che io, a causa dei problemi di salute, non posso garantire con la necessaria assiduità".

Nella stagione 2015/16 l'ex centrocampista della Samp siede sulla panchina del Mantova mentre, dopo tre anni di assenza dai campi, nel novembre 2018 viene ingaggiato da Pro Piacenza in seguito all’esonero di Giuliano Giannichedda: dà le dimissioni il 21 gennaio scorso in seguito all’insostenibile situazione societaria in cui versa il club rossonero.

SPORTAL.IT | 26-02-2019 11:30