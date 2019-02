Alla Juventus c'è un caso Dybala? Allegri fa chiarezza

Massimiliano Allegri non ha alcuna intenzione di scaricare Paulo Dybala. L'argentino è al centro di un piccolo caso: secondo quanto riferito da 'Tuttosport' avrebbe infatti vissuto decisamente male l'ultima sostituzione, tanto da fuggire negli spogliatoi e rendere necessario un faccia a faccia con il mister. Questo ha riacceso le voci di mercato sul suo conto, con un possibile trasferimento al Real Madrid nel suo futuro.

Lo stesso Allegri ha però deciso di affrontare di petto la situazione nella conferenza stampa di vigilia dello scontro con il Sassuolo provando a fare chiarezza sulla situazione: "Il caso è chiuso. Dybala ha chiesto scusa dopo aver assunto un atteggiamento non consono alle sue responsabilità. Ma lo ha capito, ne abbiamo parlato e ora non ci sono più problemi".

"Paulo ha una responsabilità importante – ha aggiunto il tecnico livornese -. La maglia numero 10 della Juventus è sua e ha anche vestito la fascia da capitano in assenza di Chiellini. Questo lo sa e per questo ci siamo confrontati e ha capito. Titolare contro il Sassuolo? Potrebbe essere, al momento è in ballottaggio con Bernardeschi. Dietro invece giocheranno De Sciglio, Caceres, Rugani e Alex Sandro. Chiellini e Bonucci sono a un buon punto, in settimana dovrebbero tornare a disposizione. Sono contento della nostra tenuta fisica, stiamo crescendo bene. Matuidi è recuperato, Khedira potrebbe essere in campo a seconda di chi giocherà tra Bernardeschi e Dybala".

Allegri ha concluso facendo riferimento alla sfida con l'Atletico Madrid che si avvicina a lunghi passi: "Gli ottavi di Champions League? Prima abbiamo un campionato da vincere, quando arriverà il momento di giocare la Champions parleremo della Champions. Se non facciamo così rischiamo di dimenticarci l'obiettivo principale, che resta il campionato".

SPORTAL.IT | 09-02-2019 13:10