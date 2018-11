Alla Juventus tira aria di esonero

Sette sconfitte nelle prime dodici partite di campionato non è un ruolino da Juventus, anche se si parla di Under 23 e di Serie C e anche se il progetto delle seconde squadre è nato in gran fretta ed è stato applicato al momento solo dai bianconeri.

Per questo, come in ogni altro club che non porta risultati, iniziano a girare le prime voci sul possibile esonero del tecnico Mauro Zironelli. Al vaglio della dirigenza bianconera e in particolare del duo che si occupa del settore giovanile c’è il nome di Francesco Pedone, attualmente alla guida dell’Under 17, mentre si vorrebbe evitare di spostare dalla Primavera Francesco Baldini, che sta comunque vivendo un’ottima stagione.

Circola anche l’ipotesi che porta ad un grande ex come Alessio Tacchinardi, già in passato avvicinato alla panchina della stessa Primavera, mentre qualora si volesse puntare su un allenatore più esperto con già alle spalle numerosi campionati di B e C dalla panchina ecco Carmine Gautieri.

L'ex tecnico tra le altre di Lanciano e Pisa è soprattutto un ex giocatore della Roma, protagonista di un celebre Juventus-Roma che nel 1998 scatenò le polemiche dei giallorossi per un fallo di Deschamps sullo stesso attaccante che non portò alla concessione di un rigore per la Roma.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 11:45