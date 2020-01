Alla Lazio basta Immobile: il Napoli finisce ko

Alla Lazio basta un gol di Ciro Immobile per piegare il Napoli: i partenopei hanno avuto le redini della gara soprattutto nel secondo tempo ma sono stati puniti dalla rete del capocannoniere del campionato al minuto 82.

L'avvio di partita non regala molte emozioni: le due formazioni non vogliono scoprirsi e si affidano a numerosi lanci lunghi, facili prede delle difese. Immobile ha l'occasione di graffiare ma al momento del tiro Fabian Ruiz si oppone. Passano i minuti ma il registro non cambia.

Al minuto 33 Allan prova a dare la scossa ai suoi: iniziativa personale del brasiliano, sombrero, progressione e destro da fuori. Conclusione alta. La Lazio trasforma dunque il brivido in cattiveria agonistica e si riversa in avanti.

Ad una manciata di minuti dall'intervallo Milinkovic-Savic ha una doppia occasione per sbloccare il risultato: prima si fa parare il destro da Ospina, poi riesce a superare il portiere con una conclusione schiacciata ma Di Lorenzo respinge sulla linea. Il primo tempo termina dunque sul risultato di 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia: difese molto attente e attaccanti poco incisivi. Il Napoli ci prova con maggior convinzione dal minuto 60 e neanche dieci minuti dopo centra il palo: imbucata tra le linee per Zielinski che si ritaglia lo spazio per calciare: tiro a giro che sbatte sul legno. Gli uomini di Inzaghi si chiudono e si affidano ai contropiedi spesso guidati da Luis Alberto, che ad una ventina di minuti dal termine disegna per Milinkovic-Savic che però spreca di testa.

Al minuto 82 l'episodio chiave: Ospina pasticcia con i piedi al limite dell'area, Immobile ne approfitta e insacca nonostante il disperato tentativo di Di Lorenzo. Gattuso corre subito ai ripari e risponde al gol del capocannoniere del campionato inserendo Llorente per Allan ma due minuti più tardi Immobile ha l'occasione per raddoppiare, bravo Ospina a respingere.

Nel finale di gara i partenopei si riversano in avanti ma la squadra di Simone Inzaghi si compatta bene e non permette ai partenopei di agguantare il pareggio.



