E’ Mauro Zironelli a prendere il posto di Paolo Montero sulla panchina della Sambenedettese. Lo ha reso noto la società marchigiana nella mattinata di mercoledì.

Zironelli si è legato alla Sambenedettese per una stagione con opzione per la seconda. “Già due anni fa c’era stata la possibilità di venire, non ho avuto dubbi quando sono stato chiamato. Conosco parecchi giocatori, il valore tecnico è importante” ha detto al sito ufficiale del club.

OMNISPORT | 28-10-2020 14:05