Allan: "Ancelotti fondamentale per vincere"

Il centrocampista del Napoli Allan incensa Carlo Ancelotti dopo le prime due vittorie in campionato: "Ancelotti è un allenatore che ci trasmette la sua idea di gioco con grande serenità. Ti dice poche parole ma giuste e mirate su quello che devi fare in campo. Poi però ti lascia libero di interpretare il tuo ruolo. Per noi è una guida fondamentale – spiega ai microfoni di Radio Kiss Kiss – Vogliamo fare meglio dell'anno scorso e provare a vincere qualcosa. Abbiamo conquistato 6 punti nelle prime due partite ed è importante iniziare bene la stagione".

"Ma dobbiamo pensare a crescere gara dopo gara. Aver concesso gol a due avversarie difficili come Lazio e Milan non è un dato positivo e su questo dobbiamo lavorare. Vincere in rimonta è esaltante e ci dà tanta fiducia, ma sappiamo anche che bisogna lasciare poco agli avversari soprattutto in questi big match".

SPORTAL.IT | 29-08-2018 15:40