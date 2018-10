Allan: "Ancelotti ha c..o in Champions"

Il centrocampista del Napoli Allan in un'intervista a Il Mattino si è confermato su Carlo Ancelotti: "E' un campione di vittorie. Ha un carattere diverso da Sarri, ci trasmette serenità. Lui è fatto così, ha formato un grande gruppo. Si gioca e si sorride. Tutti si sentono dentro la squadra. C’è maggiore coinvolgimento anche per chi in passato era impiegato meno. L’alternanza è utile per restare sempre in condizione e per non perdersi per strada gli altri".

E poi c'è il fattore Champions: "Anche qui c’è la mano di Ancelotti. Come sostiene lui, con la Champions sia da giocatore sia da allenatore, ha sempre avuto culo. Ecco, speriamo continui ad averne. Obiettivo Champions? Ci sono squadre più forti di noi. Noi possiamo ambire a fare una Champions come la Roma lo scorso anno".

Il brasiliano non dimentica però Sarri: "Con la sua maniacalità, ci ha dato un gioco spettacolare. Era divertente stare in campo, avevamo sempre la palla. Si dominava il gioco".

SPORTAL.IT | 27-10-2018 15:15