Allan: "Battere il Giappone"

Doppia seduta sotto la pioggia all'Oita Sports Park per la Nazionale di rugby che sabato (ore 14.45 locali, le 7.45 in Italia) debutta contro il Giappone nel primo dei due test-match del tour estivo nella citta' situata nell'isola di Kyushu. Dopo la vittoria sul club della Top League nipponica dello Yamaha Jubilo sabato scorso a Nagano per gli azzurri di Conor O'Shea e' tempo di fare sul serio, andando a sfidare l'undicesima forza del ranking World Rugby, tre posizioni davanti all'Italia. Avanti e trequarti hanno lavorato divisi per reparti prima in palestra e poi sul campo per poi concludere la lunga mattinata di lavoro con una seduta collettiva ad alta intensita' per provare il piano di gioco di sabato pomeriggio all'Oita Bank Dome Stadium contro il XV del Sol Levante.

Giovedi', dopo la giornata di riposo prevista per domani, il ct O'Shea ufficializzera' la formazione titolare per il settimo scontro diretto nella storia delle due Nazionali. Il bilancio e' di 5-1 a favore dell'Italia, che pero' in Giappone, nell'ultimo test-match disputato quattro anni fa, dovette arrendersi di misura (26-23) al XV nipponico allora allenato da Eddie Jones che, un anno dopo, avrebbe stupito il mondo superando il Sudafrica nel match inaugurale della Rugby World Cup inglese.

"Ero in campo quel giorno – ha detto oggi in conferenza stampa a Oita il mediano d'apertura dell'Italia, Tommaso Allan – e anche se entrai in campo solo nei minuti finali ricordo quella sconfitta come una delle piu' difficili da digerire. Siamo qui per continuare nel nostro percorso di crescita, per mettere in campo il nostro miglior rugby e per battere il Giappone: non puo' esserci altro obiettivo".

SPORTAL.IT | 05-06-2018 14:05