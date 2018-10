Allan come Alemao, metti un tigre nel motore azzurro

Al come Allan, Al come Alemao. Nell’iniziale del nome e nella nazionalità – brasiliana, ma di un brasiliano atipico – c’è tutto il paragone tra il mastino del Napoli di oggi e quello di ieri, che vinse la Coppa Uefa dell’89 e lo scudetto del ’90 con gli azzurri. Oggi Allan è uno dei pochi che si fa veramente fatica a sostituire. Certo, Ancelotti lo fa lo stesso perchè il turnover è uguale per tutti ma quando non c’è lui la differenza si nota. E non per colpa del povero Rog, che pure sta crescendo e sta dimostrando che a questa squadra può (e poteva) essere utile eccome. Da quando è arrivato dall’Udinese, dopo un lungo inseguimento, Allan si è subito inserito nei meccanismi del Napoli, diventando imprescindibile da subito. Titolarissimo con Sarri oggi però il brasiliano sembra ulteriormente cresciuto. Il suo avvio di stagione è stato superiore a ogni aspettativa: lo trovi dappertutto, corre, rincorre l’avversario, gli sradica il pallone senza far fallo, imposta la manovra, quando può va al tiro, fa pressing costante anche da solo.

IL PARAGONE – Esattamente come faceva Alemao quasi 30 anni fa. Rispetto ad Allan, Alemao era più fisico, più alto ma anche lui era un brasiliano singolare che prediligeva alla tecnica pura la capacità di aggredire l’avversario, di fare “reparto anche da solo” a centrocampo, di macinare chilometri senza avvertire fatica. Certo, Alemao giocava nel Napoli di Maradona e Careca, che con tutto il rispetto per Insigne e Mertens è un’altra cosa, ma le similitudini ci sono eccome. Anche nelle “chinelo”, le infradito tipiche brasiliane che indossava il primo e che utilizza ora Allan anche a Castelvolturno. Scalare, pressare, difendere, attaccare: quattro verbi che Allan declina per 90′ senza stancarsi, pronto a ripartire. E’ diventato un idolo del San Paolo l’ex Udinese che ha imparato tanto da Sarri (non solo la gestione del pallone ma anche l’idea che a calcio si gioca, per quanto possibile, guardando e muovendosi in avanti) ma che con Ancelotti sta crescendo ulteriormente.

TUTTOCAMPISTA PURO – Ora gioca anche play durante le gare, si sostituisce ad Hamsik, imposta, alza la testa e cerca un compagno al di là della prima linea avversaria. Anche senza i triangoli automatici di Sarri, Allan ha imparato a giocare con passaggi in diagonale e a smarcarsi in verticale per farsi vedere dal compagno in possesso del pallone. Allan dura più di chiunque altro e quando gli avversari calano, anche solo di poco, lui viene fuori sempre. Con lui Napoli sogna. Lui sognerebbe anche la nazionale, e la meriterebbe. E’ furioso perchè Tite non lo prende in considerazione ma sa che se continua così solo un cieco non potrebbe rivedere in lui l’erede di Alemao. In azzurro come in auriverde.

SPORTEVAI | 15-10-2018 12:40