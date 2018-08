Allan è già pazzo di Sarri

Milik sembra aver rubato il posto a Mertens come centravanti, Hamsik si sta adattando al ruolo di regista. Ma nel Napoli c’è una cosa che non cambia mai: il rendimento di Allan. Con Sarri e adesso con Ancelotti, il motorino brasiliano è sempre indispensabile, al punto di essere tra i migliori in campo contro la Lazio.

“Volevamo riscattare le amichevoli, sapevamo fosse una partita difficile, ma siamo contenti della vittoria” ha detto Allan a 'Sky Sport', prima di esaltare il nuovo corso azzurro. “Abbiamo dimostrato di essere forti come in passato. Stiamo cercando di fare quello che ci chiede Ancelotti, ci riusciamo a volte e altre ancora no, ma stasera per un'ora abbiamo fatto una grande partita”.

L'ex udinese concorda con Ancelotti sul fatto che il Napoli abbia svoltato dopo lo svantaggio: “Prima di andare sotto eravamo troppo lenti nel palleggio, poi abbiamo ascoltato le indicazioni del mister e siamo migliorati: nell'intervallo Ancelotti ci ha chiesto di giocare in modo più veloce e giocare la palla in due tocchi per trovare spazi”.



SPORTAL.IT | 19-08-2018 09:25