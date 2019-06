Allan, il Psg rilancia

Il Psg, dopo aver perso l'occasione a gennaio, riprova a prendersi Allan. Il mediano brasiliano, impegnato con la nazionale verdeoro nella Coppa America, avrebbe già dato il suo assenso per un eventuale trasferimento a Parigi. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.

La richiesta dei partenopei per il cartellino non si sposta dai 70 milioni, mentre l'offerta del club francese arriva fino a un massimo di 60 milioni: le due parti proveranno a trovare un'intesa nelle prossime settimane. Allan si sarebbe accordato per un contratto da 6 milioni a stagione per i prossimi 4 anni, contro i 2 che attualmente gli garantisce il Napoli.

SPORTAL.IT | 20-06-2019 12:55