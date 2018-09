Allan: Merito il Brasile, che differenze tra Sarri e Ancelotti

Di brasiliano ha poco, giusto la nazionalità – non la nazionale, che pure meriterebbe, non le caratteristiche classiche, ed anche il cognome ha altre origini – di napoletano ha tanto. Dal soprannome mastino napoletano, al cuore grande. Allan è uno dei pochi veramente insostituibili di questo Napoli anche per chi, come Ancelotti, ama turnover e cambiamenti. E come lo togli uno come lui?

Il mediano, in occasione della presentazione di una nuova partnership del club partenopeo, fa un primo bilancio in vista della ripresa del campionato: “Non sono mancate le emozioni finora, le prime due sono state emozioni positive, la terza no. E’ mancata un po’ di cattiveria ed abbiamo sbagliato l’approccio, ne abbiamo parlato e speriamo di non commettere gli stessi errori a partire da sabato. Queste due settimane sono servite per rimetterci in moto, ora vogliamo fare una grande partita perchè non ci sono più margini di errori. Sei gol in tre partite sono tanti, è un dato che non ci piace”.

La Fiorentina evoca brutti ricordi, quello scudetto “perso in albergo”, rispetto allo scorso anno è cambiato poco questo gruppo: “Abbiamo gran voglia di rivincita. Quella resta una partita difficile da dimenticare, poteva valere teoricamente lo scudetto ma deve servirci per imparare e crescere. In questi tre anni che sono qui penso che ogni anno siamo cresciuti un po’, l’anno scorso abbiamo sbagliato pochissimo e quel poco che abbiamo sbagliato l’abbiamo pagato carissimo. Dobbiamo riflettere su questi errori, il campionato italiano è difficile, se batti il Milan o una grande e poi perdi con la Samp sempre tre punti sono. Il gruppo da noi è stupendo, tutti danno la massima disponibilità e sono felice di essere qui con loro in questo momento importante della società, non sono io che posso dare consigli a loro, posso solo imparare”.

Come dal nuovo tecnico: “Ancelotti ha vinto ovunque, ci sta dando una grossa mano. Stiamo cercando di imparare in fretta quello che ci chiede, dopo 3 anni con un altro allenatore non è mai facile ma speriamo di riuscirci presto”. Il nuovo tecnico potrebbe varare anche il centrocampo a due presto: “Gli attaccanti ci danno una mano in ogni caso, chiaro che se rimaniamo in due in mezzo siamo più offensivi ma entrambi i moduli possono darci una mano, stiamo lavorando per giocare con entrambi i sistemi di gioco. Io regista? Voglio essere in campo e giocare ma penso che abbiamo due grandissimi giocatori per quel ruolo e siamo coperti bene”.

A Napoli a vita? Presto per dirlo però…”Non penso di andarmene, ho rinnovato da poco il contratto, qui mi trovo bene e così anche la mia famiglia”. Il punto dolente è la mancata chiamata di Tite col Brasile. Allan non usa luoghi comuni e non fa il diplomatico, la sua delusione la esprime con chiarezza: “Mi è difficile rispondere, io stesso mi chiedo cosa manchi per giocare in nazionale. Solo il ct può rispondere, io posso solo dare il massimo per essere presente in una possibile prossima chiamata”.

Riguardando in casa Napoli l’aspetto negativo è lo scollamento che si sta verificando col pubblico del San Paolo, previsti solo 15mila spettatori sabato: “Contro il Milan hanno giocato insieme a noi, il pubblico è sempre stata una forza per noi. Nello spogliatoio non parliamo di queste cose, che riguardano la società, cerchiamo di rimanerne fuori e fare solo al nostro lavoro in campo. Speriamo che possano essere sempre vicini i tifosi”.

Sportevai

VIRGILIO SPORT | 13-09-2018 15:34