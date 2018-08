Allan: "Ronaldo non vince da solo"

La vittoria del Napoli contro la Lazio ha spazzato via i dubbi su Carlo Ancelotti dopo un precampionato deludente. Il centrocampista degli azzurri Allan è contento del debutto all'Olimpico: "Stiamo provando a mettere in pratica quanto più velocemente possibile quello che ci chiede Ancelotti, non possiamo già pensare allo scudetto. Però vogliamo partire bene e guardare partita dopo partita. Se poi saremo in una buona posizione, allora lo scudetto diventerà uno dei nostri obiettivi", ha detto a Lance.

Sull'arrivo di Cristiano ronaldo: "Aumenta la visibilità del torneo e regala un motivo in più per competere. Certo, è importante avere in Italia il calciatore che per cinque anni è stato il migliore al mondo: dimostra il fatto che i club stanno tornando a spendere e vogliono lottare per i trofei. L'arrivo di Cristiano dà molta qualità alla Juventus, ma un giocatore non può vincere da solo il campionato".

SPORTAL.IT | 21-08-2018 16:10