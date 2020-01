Allan spiazza tutti

Allan, a fine stagione, con ogni probabilità lascerà il Napoli. Ma non è detto che il divorzio non si possa consumare prima, benché i tempi siamo molto ristretti.

L'ex Udinese, che è apprezzato sia da Inter che Juventus, destinazioni che non convincono la dirigenza azzurra, secondo quanto riferisce il 'Mattino' si augura di ricevere una chiamata dall'Everton: la squadra di Liverpool, come è noto, è allenata da Carlo Ancelotti, mentore del grintoso centrocampista in Campania.

SPORTAL.IT | 29-01-2020 14:13