Allan tentato dal PSG, pronta una super offerta

Le pause delle nazionali possono sottrarre energie ai calciatori ed esporli a qualche infortunio, ma a Allan è successo qualcosa di diverso nel ritiro del Brasile.

Il centrocampista del Napoli è stato assillato dai connazionali Marquinhos, Thiago Silva e Dani Alves, spalleggiati da Neymar per via telefonica, per convincerlo a trasferirsi al Paris Saint-Germain.

Il club francese aveva provato a strapparlo al presidente De Laurentiis a gennaio con un’offerta da 60 milioni che aveva fatto vacillare il numero uno degli azzurri e aveva costretto Ancelotti a rinunciare a Allan per qualche partita, visto che il calciatore sembrava molto distratto dalla vicenda.

Secondo quanto trapela da fonti francesi, i parigini non vogliono correre il rischio, come a gennaio, che la trattativa salti e sono pronti a offrire al Napoli ben 90 milioni di euro più 10 di bonus.

Allan si è dimostrato disponibile con gli amici brasiliani a raggiungerli nella capitale della Francia, ma non ha alcuna intenzione di forzare l’addio per non mancare di rispetto alla società, a De Laurentiis e ai tifosi partenopei

SPORTAL.IT | 27-03-2019 17:40