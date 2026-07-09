Dal Canada Open arriva la notizia dell'ennesimo slittamento del rientro di Alcaraz, ancora alle prese con l'infortunio al polso destro e ora chiamato a una vera e propria corsa contro il tempo per essere competitivo allo US Open

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Slitta ulteriormente il rientro nel circuito maggiore di Carlos Alcaraz, ancora alle prese con l’infortunio al polso destro. Nel leggere l’entry list diffusa oggi giovedì 9 luglio dal Masters 1000 che si terrà in Canada dal 2 al 13 agosto si può notare infatti come all’appello manchi il nome del tennista spagnolo, che a questo punto sarà chiamato a una vera e propria corsa contro il tempo per esserci allo US Open.

Slitta il rientro di Alcaraz: Carlos non risulta iscritto in Canada

Dopo essere stato obbligato a saltare praticamente tutta la stagione sulla terra rossa e poi tutta quella sull’erba per l’infortunio al polso rimediato all’ATP 500 di Barcellona lo scorso 14 aprile, ci si augurava di rivedere in campo Alcaraz per l’inizio della stagione sul cemento nordamericano, se non a partire dall’ATP 250 di Los Cabos o dal 500 di Washington, quanto meno dal Masters 1000 del Canada.

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Invece gli appassionati di tennis dovranno attendere ancora di più vedere nuovamente Alcaraz all’opera. Nell’entry list diffusa dal Canada Open infatti non figura il nome di Carlos, che dunque ha deciso di non prendersi rischi e rimandare il proprio rientro nel circuito maggiore.

Le indiscrezioni dalla Spagna, venerdì giornata decisiva

Questa notizia ha ovviamente fatto scattare un campanello d’allarme soprattutto in Spagna. In realtà però, stando a quanto riportato da Puntodebreak, non ci sarebbe motivo di temere il peggio, almeno per ora. Alcaraz avrebbe infatti rimandato ogni decisione a dopo l’appuntamento con il dottor Cotorro, il quale ha seguito tutta la sua riabilitazione, che si terrà nella giornata di domani 10 luglio a Barcellona e che stabilirà se Carlos potrà tornare ad allenarsi regolarmente anche con la mano destra.

Il piano per il rientro di Alcaraz

Insomma, un’idea chiara di quando Alcaraz potrebbe fare il proprio rientro nel circuito si avrà solamente nella giornata di venerdì. Probabile comunque a questo punto che il piano di Carlos sia quello di saltare il Canada Open per rientrare al Masters 1000 successivo che si terrà a Cincinnati, dove potrebbe affrontare nuovamente il suo rivale Jannik Sinner dopo averlo “battuto” (l’azzurro fu subito costretto a ritirarsi per un malore che gli impediva di esprimersi al meglio) in finale l’anno scorso.

Quello che è certo è che Alcaraz sarà chiamato a una vera e propria corsa contro il tempo per rientrare ed essere competitivo in vista dello US Open dove sarà chiamato a difendere il titolo. Cincinnati infatti è l’ultimo torneo importante che si terrà prima dello slam newyorkese e rappresenterà anche l’unica chance per Carlos di ritrovare sensazioni positive, a meno che lo spagnolo non decida un po’ a sorpresa anche di disputare l’ATP 250 di Winston Salem che si terrà la settimana precedente allo US Open, dove potrebbe giocare anche in doppio con Serena Williams.