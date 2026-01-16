Allarme Berrettini: si ritira dall'esibizione con Cobolli e De Minaur promette battaglia. Come sta Matteo

Salta l'ultimo match pre AO di "The Hammer": la prudenza gli ha consigliato di non scendere in campo contro l'altro eroe azzurro dell'ultima Davis. Intanto l'australiano lo sfida.

A pochi giorni dal debutto, risuona il (solito, purtroppo) campanello d’allarme. La partecipazione di Matteo Berrettini alla prossima edizione degli Australian Open potrebbe essere in forse. Il campione romano era atteso dall’esibizione con l’altro eroe azzurro dell’ultima Davis, l’amico Flavio Cobolli, momento cult dell’ultima giornata di incontri dell’Opening Week di Melbourne. Un’esibizione targata Red Bull a cui “The Hammer” ha preferito non prender parte, declinando l’invito. Una rinuncia che apre interrogativi pressanti in vista dell’esordio, già di per sé complicatissimo, contro il beniamino di casa: Alex de Minaur.

Berrettini, salta l’esibizione contro Cobolli

Berrettini era reduce dalla sfida persa in due set contro l’australiano Tristan Schoolkate, numero 97 al mondo che gli aveva rifilato un secco 7-5 6-3. Dal match contro “Flavietto” il finalista di Wimbledon 2021 aspettava risposte confortanti soprattutto dal punto di vista fisico, ma non solo. Avrebbe voluto testare colpi e soluzioni da mettere in pratica nel “terribile” match contro il Diavolo della Tasmania che un sorteggio beffardo gli ha riservato per il primo turno dell’Happy Slam di Melbourne. E invece la prudenza l’ha indotto a non scendere in campo. Niente match per lui e di conseguenza per Cobolli.

Australian Open, le condizioni di Berrettini

C’è da preoccuparsi? Si stanno materializzando di nuovo, per lo sfortunatissimo Matteo, i fantasmi di un passato fatto di infortuni, problemi cronici e dolori ricorrenti? Dall’entourage minimizzano e fanno sapere che la decisione di saltare l’ultima esibizione prima degli Australian Open è dettata unicamente dalla volontà di non correre alcun tipo di rischio. È un momento cruciale della stagione, che pure è soltanto agli inizi, e Berrettini intende gestire il suo fisico al meglio, evitando sovraccarichi inutili. Ogni dettaglio potrebbe rivelarsi determinante, anche perché l’avversario nel primo confronto sarà di quelli belli tosti. Tanto più che si annuncia pure agguerritissimo.

De Minaur avvisa Matteo: “Pronto alla battaglia”

In conferenza stampa, infatti, De Minaur ha parlato proprio del match contro Berrettini. Pure lui c’è rimasto di sasso, quando ha letto l’esito del sorteggio, anche se prova a raccontare il contrario: “Non ho dato poi così tanta importanza alla questione. In fondo, ogni singolo giocatore del tabellone è difficile da affrontare e sapevo che c’erano diversi tennisti molto forti, di alto livello non presenti tra le teste di serie. Sapevo anche che se mi fossero toccati sarebbe stato difficile. Sarà una grande battaglia, ma non vedo l’ora di affrontarla. Per me in fin dei conti affrontare Berrettini significa solo che dovrò dare il massimo da subito. Siamo stati protagonisti di bellissimi match in passato e spero di farmi trovare pronto”.