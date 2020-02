Allarme Coronavirus, anche Torino-Parma rinviata

Anche Torino-Parma, incontro di Serie A con calcio d'inizio previsto per le ore 15 di domenica, è stata rinviata per l'allarme Coronavirus. Dopo i rinvii di Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria disposti nella tarda serata di ieri, si allunga quindi l'elenco dei match da recuperare in futuro. Lo riporta l'Ansa.

Restano in programma Genoa-Lazio, che avrà inizio alle 12.30, e Roma-Lecce, prevista per le ore 18. Nel frattempo, il presidente della Figc Gabriele Gravina ha deciso di allestire una task force di medici della federazione per analizzare la situazione d’emergenza Coronavirus e dare indicazioni precise sull’attività delle squadre nazionali.

Nella mattinata di lunedì è prevista una riunione nella sede di via Allegri. Intanto sono stati rinviati gli stage delle nazionali Under 19 maschi e femminile.

I primi rinvii erano stati ufficializzati nella serata di sabato, quando il premier Giuseppe Conte ha dichiarato che "Il ministro Spadafora ha già annunciato la determinazione a sospendere tutte le attività sportive programmate per domani (domenica, ndr) in Veneto e in Lombardia".

Spadafora inviato una lettera al presidente del Coni Malagò in cui ha chiesto "di farsi interprete presso tutti i competenti organismi sportivi dell'invito del governo a sospendere tutte le manifestazioni sportive di ogni ordine e grado e disciplina previste nelle Regioni Lombardia e Veneto per la giornata di domenica 23 febbraio". L'invito, come specificato nella stessa lettera, non è da estendere alle squadre delle due regioni colpite che saranno impegnate in trasferta "salvo che i medesimi atleti provengano dalle aree indicate come focolai del contagio".

Fino a ieri il rinvio più significativo era stato quello di Ascoli-Cremonese, gara valida per il venticinquesimo turno di Serie B, che era in programma alle 15 di sabato pomeriggio al "Del Duca": la partita, come tutti gli altri incontri rinviati, è stata posticipata a data da destinarsi. Per il campionato di calcio di serie C, in Lombardia, si era giocato sia a Monza che a Renate.

SPORTAL.IT | 23-02-2020 11:40